Дугинский канал "Царьград" включил Грибаускайте в сотню "лютых русофобов"

Президент Литвы Даля Грибаускайте оказалась среди "лютых русофобов" 2016 года, войдя в список из 100 "ненавистников" России, составленный российским телеканалом "Царьград". Главным редактором канала является идеолог "Русского мира" А.Дугин. В этом же списке оказались Людмила Улицкая, Лия Ахеджакова, Ангела Меркель, Андрей Макаревич, Збигнев Бжезинский, Дмитрий Быков и многие другие известные ученые, писатели, актеры, политики и общественные деятели.

"Список самых ярых ненавистников России по версии экспертов и читателей" телеканал опубликовал у себя на сайте.

"Несколько недель мы опрашивали читателей и собирали мнения наиболее авторитетных экспертов в различных сферах. Итогом стал рейтинг 100 самых лютых русофобов, как из пятой колонны внутри страны, так и из числа зарубежных ненавистников", - говорится на странице телеканала.

В списке можно увидеть фамилии известных российских и зарубежных политиков, интеллектуалов, бизнесменов. Среди них на писатель Мария Арбатова, глава МВД Украины Арсен Аваков, блогер Рустем Адагамов, президент Франции Француа Олланд, писатель Борис Акунин, журналистка Евгения Альбац, экс-советник президента США Збигнев Бжезинский и другие.

Президент Литва вошла в этот список под номером 25 со следующим комментарием: "президент Литвы, назвавшая Россию "террористическим государством", пополняет копилку своих русофобских поступков и цитат".

Напомним, что осенью 2014 года на фоне российской агрессии против Украины и после аннексии Крыма президент Литвы заявила следующее: "Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше".

Заявление литовского президент получило большое резонанс в России, Украине и в Европе в целом.

Соседями президент Литвы по "списку лютых русофобов" являются глава российского "Сбербанка" Герман Греф и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Напомним, что продюсером и акционером канала является известный российский бизнесмен Константин Малофеев, известный тем, что его бывшие служащие Александр Бородай и Игорь Стрелков (Гиркин) занимали главные позиции в самопровозглашённой Донецкой народной республике, а возглавляемый им благотворительный Фонд Святителя Василия Великого оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне сепаратистов в Украине. Из-за обвинений в поддержке сепаратизма на Украине К .Малофеев попал под санкции.

Главным редактором канала является известный российский философ крайне консервативных взглядов Александр Дугин, идеи которого часто сравнивают к идеями близкими к фашизму.

На сайте "Царьграда" говорится, что это "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал".