Докладчик ПАСЕ по делу Немцова Зингерис: я жду от России демонстрации юридической зрелости

В ближайшие дни в Московском окружном военном суде будет вынесен приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. Сразу после оглашения вердикта Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) начнет независимое разбирательство обстоятельств убийства оппозиционного политика. В интервью DW специальный докладчик от ПАСЕ по этому делу, депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, который приезжал в Бонн на вручение ежегодной премии имени Бориса Немцова, рассказал о значении разбирательства ПАСЕ и о том, как будет проходить работа над итоговым докладом.

- Господин Зингерис, расскажите о докладе, который вам предстоит подготовить. Почему потребовалось независимое разбирательство обстоятельств убийства Бориса Немцова?

- Это доклад по одному из наиболее серьезных политических преступлений 21 века - политическому убийству, в обстоятельствах которого придется разбираться. (Борис Немцов. - Ред.) был надеждой для многих российских избирателей. Это история о том, как намеренно была уничтожена надежда людей, которые отождествляли себя с ним. В демократическом обществе важен каждый отданный голос. Именно отданный, а не купленный. Поэтому важно выяснить, кто решил отобрать у избирателей России человека, с которыми они отождествляли свои надежды.

Демократический мир не допустит, чтобы память о Борисе Немцове и о том, как он был убит, исчезла. Для Совета Европы, в котором представлены 47 стран, он был одним из оплотов демократических ценностей и борьбы за свободу слова и самовыражения. Это был бесстрашный человек. В условиях того, что творится с демократией в России, он ассоциировался с борьбой против уничтожения всего европейского в стране, уничтожения инакомыслия и просто свободы.

Его убийство - это масштабное политическое происшествие, заказчики которого до сих пор находятся в тени. Поэтому Совет Европы принял решение начать собственное разбирательство. Мы должны будем дать обзор всего случившегося. Над докладом будут работать профессиональные юристы, специалисты по международному праву, после чего политические партии будут вносить свои замечания.

- Какой реакции и насколько тесного сотрудничества в подготовке доклада вы ожидаете от России?

- Я жду от России демонстрации юридической зрелости. Если этого не произойдет, мы будем уважать решение суда, но попытаемся по пунктам изучить все судопроизводство. Этим займутся лучшие международные юристы. У меня есть ответы из разных юридических компаний, они согласились участвовать.

У России есть две возможности: или вызвать недоумение всего юридического мира, не отвечая на вопросы, которые могут возникнуть после решения суда, или ответить на них. Но если российские власти будут пытаться влиять на содержание или ход международного выяснения обстоятельств убийства, они моментально станут подозреваемыми в соучастии в этом политическом преступлении.

- Сколько времени потребуется на подготовку доклада?

- Самое меньшее год. За это время будут проходить парламентские слушания, на которых выступят юристы из России, занимающиеся этим делом. Я надеюсь услышать мнение всех, кто занимался этим процессом.

- Вы были хорошим другом Бориса Немцова. Что лично для вас значит участие в международном выяснении обстоятельств его смерти?

- Для меня это, может быть, дополнительная мотивация расследовать это дело. Моя совесть не позволит мне сделать это кое-как.

- В одном из интервью вы сказали, что после убийства Бориса Немцова россияне так ничему и не научились. Чему, на ваш взгляд, их должна была научить его смерть?

- Любви и уважению к людям, которые хотят построить демократическую Россию. Судя по целому ряду политических убийств в России, если не остановить этот замкнутый круг, народу просто не на кого будет ориентироваться. Если одного за другим будут убивать выдающихся политических деятелей, за которыми могли бы пойти сотни тысяч избирателей, желающие другой жизни в России, то умрет вера в будущее.

Думаю, одно из главных несчастий в России - это то, что нет всеобщего признания уровня потери. Взять хотя бы тот факт, что кто-то постоянно убирает цветы с того места, где был убит Борис Немцов. Странным образом телевизионные каналы не донесли до россиян чувство, что такое не должно повториться. Поэтому наш доклад делается для того, чтобы в России больше такое не повторялось.