Для принятия решения по рынку СПГ - две дополнительные недели

BNS
пятница, 11 августа 2017 г. 18:17
В пятницу на переговорах премьеров стран Балтии была достигнута договоренность об установлении двухнедельного срока для принятия решения по рынку сжиженного природного газа (СПГ), сообщает советник литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"В сущности принципиальное решение двигаться вперёд уже есть, как есть и чёткий срок - две недели, которые необходимы для некоторых уточнений нашей общей позиции, а также для подготовки обращения в Европейскую комиссию. В правительстве Латвии также состоится обсуждение этого вопроса", - отметил агентству BNS советник премьера по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис.

"Имеется промежуточное принципиальное решение. Последнюю точку пока не ставим, но, сказал бы, движение вперёд есть", - добавил он.

Матулёнис заверил, что принципиальное решение о том, чтобы региональный пакет СПГ сформировали Клайпедский терминал, планируемый терминал в Эстонии и Инчукальнское подземное газохранилище в Латвии, остаётся неизменным. Но он не стал раскрывать, какие изменения в решении могут быть сделаны за эти две недели.

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии встречались на Инчукальнском газохранилище в пятницу для принятия решения по соглашению о региональном рынке СПГ стран Балтии.

Ранее С.Сквернялис говорил, что надеется на принятие решения в этой встрече. Официальные лица Литвы подчёркивают, что единая позиция трёх стран увеличит возможности получения поддержки из ЕС для терминала СПГ в Клайпеде.

BNS
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Политика

Для принятия решения по рынку СПГ - две дополнительные недели

Для принятия решения по рынку СПГ - две дополнительные недели
В пятницу на переговорах премьеров стран Балтии была достигнута договоренность об установлении двухнедельного срока для принятия решения по рынку сжиженного природного газа (СПГ), сообщает советник литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

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