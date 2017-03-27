Директор Департамента тюрем Литвы Микенайте ушла в отставку

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BNS
понедельник, 27 марта 2017 г. 18:10
Временно отстранённая от должности директор Департамента тюрем Литвы Живиле Микенайте подала в отставку.
© DELFI / Tomas Vinickas

Как сообщило Министерство юстиции, она в понедельник утром министру юстиции Милде Вайнюте вручила прошение об отставке с 27 марта. Министр приказ об увольнении уже подписала.

Ж.Микенайте будет выплачена компенсация за неиспользованный отпуск. Несколько недель назад она заявляла, что обжалует временное отстранение её от должности как необоснованное.

Министерство юстиции проводит служебную проверку относительно возможных служебных нарушениях Ж.Микенайте и руководителя Каунасского следственного изолятора Эдвардаса Квяткаускаса при проведении публичных закупок, использовании государственных средств и т.д. С учётом представленной информации решением министра юстиции эти двое чиновников были временно отстранены от должностей.

Своё расследование в этих учреждениях проводят также Служба специальных расследований, Государственный контроль и Служба публичных закупок.

BNS
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