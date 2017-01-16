Диппомощь Израилю: литовский министр не поехал на парижскую конференцию

На проходившей в Париже конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Литва была представлена на более низком дипломатическом уровне, чем соседние страны - на парижскую конференцию был делегирован вице-министр иностранных дел.

Так Литва продемонстрировала символическую поддержку Израилю, правительство которого раскритиковало конференцию как попытку заочно навязть неприемлемые условия.

Литву представлял в Париже вице-министр ИД Нtрис Германас. Дипломатические источники подтвердили BNS, что такое представление было выбрано сознательно, с учетом позиции Израиля.

Латвия, Эстония и Польша делегировали в Париж своих министров, в конференции участвовал и госсекретарь США Джон Керри.

Участники парижской конференции по ближневосточному урегулированию в воскресенье призвали Израиль и палестинцев возобновить переговоры о мире и создании независимого Палестинского государства. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что декларация конференции - это попытка навязать условия, противоречащие национальным интересам Израиля.

Доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс сказал BNS, что Литва занимает более произраильскую позицию, чем большинство стран - членов Евросоюза (ЕС), а это отчасти обусловлено памятью о Холокосте в Литве.

"Литва в большей степени произраильская, это не первый раз. Это можно отчасти оправдать историей Холокоста в Литве, но, с другой стороны, нужно открыто давать оценку и политике Израиля в отношении палестинцев, а эта политика довольно некрасивая. Мы сами были порабощены, поэтому нам следовало бы демонстрировать чуть больше симпатии к народу, которому не позволяют создать свое государство", - сказал BNS К. Гирнюс.

Участники конференции призвали обе стороны не предпринимать односторонние действия, которые могли бы навредить переговорам. Это заявление было явным намеком на проводимое Израилем строительство поселений на палестинских территориях. В пользу Израиля в заявлении содержится критика в адрес подстрекательства к насилию и "террору", то есть имеются в виду палестинские атаки.