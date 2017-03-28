Дик Чейни: Путин "имеет планы относительно стран Балтии"

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BNS
вторник, 28 марта 2017 г. 15:53
Бывший вице-президент США Дик Чейни предупреждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин представляет угрозу международной безопасности и "имеет планы относительно стран Балтии".
Dickas Cheney
© AP/Scanpix

"Окончание холодной войны и Советского Союза он (В.Путин - BNS) считает катастрофой. Полагаю, он стремится исправить то, что считает катастрофой. Думается, у него имеются планы относительно стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы", - сказал Д.Чейни на своей лекции, организованной газетой The Economic Times в Дели лекции.

По его словам, Кремль стремится ослабить НАТО, и с этой целью наращивает вооружённость Калининградской области, расположенной междй Литвой и Польшей. Он также заверил, что нет никаких сомнений в том, что В.Путин пытался оказывать влияние на прошедшие в США президентские выборы.

76-летний Чейни был вице-президентом США в 2001-2009 гг. и считается одним из наиболее влиятельных "ястребов" - сторонников строгой линии - в администрации президента Джорджа В.Буша.

Его выступление с 14:30 можно увидеть в интернете.

BNS
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