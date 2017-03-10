ДГБ: закон разрешает публиковать информацию о кандидатах на работу с секретными документами

"Сейм прошлого созыва принял закон и потребовал, чтобы информация о лице, которое обращается за разрешением работать с секретной информацией, была публичной", - заявил в пятницу журналистам Д.Яунишкис.

Он пояснил, почему не был засекречен отрицательный вывод департамента в ответ на заявление сейчас уже бывшего вице-спикера Миндаугаса Бастиса о разрешении на работу с секретной информацией.

В пятницу, когда Сейм голосовал за отставку делегированного социал-демократами М.Бастиса с поста вице-спикера, некоторые его коллеги по партии возмущались публикацией выводов ДГБ.

В пятницу социал-демократ Миндаугас Бастис был уволен с поста вице-спикера литовского парламента по его собственной просьбе. Уйти с поста в руководстве парламента М. Бастиса в четверг призвал председатель сейма Викторас Пранцкетис, после ознакомления с материалами ДГБ.

В представленном председателю сейма материале изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.