ДГБ предупреждал Плунге об угрозе провокаций со стороны России

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) утверждает, что предупреждал власти Плунгеского района о возможных провокациях в рамках поездки группы литовской молодежи в Россию.

"Об этой поездке департамент получил информацию, и сделав предположение, что, возможно, самоуправлению об этом не до конца известно, и неясно, какое это мероприятие, его характер, ощутил себя должным информировать и информировал о том, что мероприятие может использоваться в пропагандистских целях, могут быть сходные провокации", - заявил в среду радиостанции LRT заместитель гендиректора ДГБ Кястутис Будрис.

Он акцентировал, что о возможных угрозах сообщили до поездки, однако детально программа летнего лагеря не согласовывалась.

"ДГБ публично предоставляет информацию в ежегодных оценках угроз и по другим поводам, мы встречались с отдельными общественными группами, чтобы объяснить, почему и какими средствами определенное государство пользуется в этой информационной войне против нас, что мероприятия такого рода, которые вовлекают чувствительную часть общества, молодежь, вредоносны в принципе. Во всех случаях, когда у нас есть подобная информация, мы обязательно ею делимся. Этот случай был именно таким", - сказал К. Будрис.

Молодежная делегация Плунге в сопровождении представителей самоуправления почти две недели провела в летнем лагере в России. В программе лагеря были предусмотрены посещения военных музеев, общение с членами прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки", известными своими националистическими мероприятиями и демонстрацией советской символики.

В 2003 году Самоуправление Плунгеского района подписало договор сотрудничества с Красногорским районом России. В рамках этого соглашения происходят молодежные обмены.

Мэр Плунгесского района Литвы Аудрюс Клишонис сообщил, что после росийсской агрессии в Украине 2014 года обратился в МИД за разъяснениями, чтобы понять, что делать с подписанным договором. По его словам, был получен ответ о том, что такие взаимные обмены нужны, было предложено их продолжать.

По словам мэра, в заранее согласованной с литовскими органами программе обмена детских каникул посещение лагеря членами клуба байкеров "Ночные волки" не было предусмотрено.

Замдиректора ДГБ отмечает, что Кремль использует этот байкерский клуб для пропаганды.

"Это организация, которую режим использует в целях пропаганды, направленной против нас. Усилиями этой организации или при использовании ее как средства принижается наша историческая память, проводимая нами внешняя политика, в конце концов через нее выражается поддержка осуществляемой в Европе агрессии", - сказал в интервью радио LRT К. Будрис.