Депутаты предлагают сократить объем российской продукции на ТВ в Литве

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BNS
среда, 28 декабря 2016 г. 15:18
В Сейме Литвы зарегистрирована поправка к Закону об информировании общества, которая предлагает сократить количество российской продукции на телевидении.
Russian TV
© RIA/Scanpix

Согласно проекту, программы на официальных языках Евросоюза (ЕС) должны составлять не менее 90% объемов ретранслируемых телепрограмм в каждом предлагаемым трансляторами пакете программ, за исключением специализированных (тематических пакетов).

"Нам следует интегрироваться в европейское информационное пространство, и это один из путей достижения этой цели. Мы находимся под слишком сильным влиянием информационных действий третьих государств, поэтому мы уверены, что такое средство будет очень здоровым для нашего общества, оно будет способствовать интеграции в европейское пространство. Жаль, что это не было сделано ранее, так что приходится исправлять ошибки прошлого", - сказал BNS один из инициаторов поправки - консерватор Лауринас Кащюнас, который зарегистрировал этот проект вместе с коллегой по фракции Паулюсом Саударгасом.

Он не считает, что предложение сократить количество российской продукции может вызвать недовольство в обществе, он также выразил убежденность в том, что это предложение получит поддержку в парламенте нового созыва. Сейм прошлого созыва отклонил подобные поправки президента Дали Грибаускайте.

"Появляется понимание у политических сил и в обществе, что нужно учить европейские языки, расширять кругозор в этом вопросе, и это лучшее лекарство от пропагандистских вещей, если иметь в виду, в каком масштабе это явление действует на нас с Востока. Третьи страны с Востока, конкретно Россия, оказывает на нас огромное воздействие. Я надеюсь, что на этот раз Сейм примет решения", - сказал парламентарий.

В настоящее время закон предусматривает, что при ретрансляции телепрограмм ретрансляторы должны отдавать приоритет официальным языкам ЕС, но пропорции не установлены.

В пояснительном документе Л. Кащюнас приводит пример соседей - в Эстонии объемы новостных программ на иностранных языках и прямые программы на иностранных языках без перевода на эстонский язык не могут превышать 10% всей недельной продукции; в Латвии требование субтитров установлено только как для трансляций на иностранном языке, так и для ретрансляций.

Консерватор утверждает, что установление процентного объема ретранслируемых телепрограмм на официальных языках ЕС не окажет негативного влияния на деятельность ретрансляторов, потому что в предлагаемых ими пакетах программы на официальных языках ЕС и так составляют большую часть, а программы на русском языке - лишь небольшую часть. Однако если давать оценку с учетом популярности у зрителей предлагаемых программ, то есть с учетом того, какие программы предпочитают зрители и как они формируют свои пакеты, то видно, что именно российские программы составляют до 30%.

Сейм в 2014 году отклонил похожие поправки, которые внесла президент Д. Грибаускайте и которые она аргументировала необходимостью борьбы с пропагандой, дезинформацией. Тогда за принятие поправок голосовали оппозиционные консерваторы и несколько либералов, против голосовали и воздержались тогдашние правящие (социал-демократы, представители партии "Порядок и справедливость", Партии труда) и представители Избирательной акции поляков Литвы.

BNS
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