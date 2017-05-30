Депутаты обратятся за разъяснением расширения возможности двойного гражданства

За проект такого постановления Сейма в первом чтении проголосовал 81 член Сейма, никто не был против, один воздержался. Далее его будут рассматривать парламентские комитеты.

Обращение в КС инициировал Комитет по вопросам права и правопорядка (КПП). Он просит дать разъяснения к постановлению КС 2006 года, в котором говорится, что случаи двойного гражданства могут быть лишь редким исключением, а не распространенным явлением.

В 2013 году КС уже высказывался по поводу этого постановления и тогда заявил, что без изменений Конституции законодательным путем нельзя ввести такое регулирование, которое бы позволило иметь двойное гражданство и тем, кто покинул Литву после восстановления независимости 11 марта 1990 года.

Представивший проект обращения глава КПП, социал-демократ Саулюс Сабатаускас не исключал возможности того, что ЕС мог бы изменить свою доктрину.

В новом обращении КС предлагается спросить, можно ли как-либо иначе, чем в постановлении 2006 года, с учетом изменившихся обстоятельств трактовать положение Конституции, что "за исключением случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства".

КС просят ответить, может ли сейм, не меняя Конституции, закрепить в законе о гражданстве правовое регулирование, согласно которому уехавшие из страны после 1990 года в государства ЕС и НАТО могли бы быть одновременно гражданами Литвы и этих стран.

В сейме зарегистрирован внесенный 114 парламентариями проект поправок к Закону о гражданстве , который позволит сохранить литовское гражданство лицам, уехавшим из страны после восстановления независимости в страны - члены Евросоюза и НАТО и получившим гражданство этих стран. Поправки к закону не противоречат Конституции.

Ранее, комментируя эти поправки, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что они явно противоречат конституционной доктрине и призвала депутатов "не ездить бульдозером по Конституции".

Между тем, авторы поправок считают, что после их принятия КС может дать им оценку, и есть возможность того, что это изменит доктрину.

В настоящее время двойное гражданство разрешено иметь только тем гражданам, которые уехали из Литвы до восстановления независимости, и их потомкам, однако оно не разрешается тем, кто уехал после восстановления независимости. Также предусмотрены оговорки, что двойное гражданство могут сохранить за собой родившиеся за рубежом дети, если они получили гражданство другой страны по праву рождения, а также те, кто получил другое гражданство автоматически посредством заключения брака с гражданином другого государства.