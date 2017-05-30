Депутаты обратятся за разъяснением расширения возможности двойного гражданства

 (3)
BNS
вторник, 30 мая 2017 г. 19:40
Депутаты Сейма Литвы планируют обратиться в Конституционный Суд (КС) с тем, чтобы он еще раз разъяснить возможность расширения института двойного гражданства.
Lithuanian passport
© DELFI / Šarūnas Mažeika

За проект такого постановления Сейма в первом чтении проголосовал 81 член Сейма, никто не был против, один воздержался. Далее его будут рассматривать парламентские комитеты.

Обращение в КС инициировал Комитет по вопросам права и правопорядка (КПП). Он просит дать разъяснения к постановлению КС 2006 года, в котором говорится, что случаи двойного гражданства могут быть лишь редким исключением, а не распространенным явлением.

В 2013 году КС уже высказывался по поводу этого постановления и тогда заявил, что без изменений Конституции законодательным путем нельзя ввести такое регулирование, которое бы позволило иметь двойное гражданство и тем, кто покинул Литву после восстановления независимости 11 марта 1990 года.

Представивший проект обращения глава КПП, социал-демократ Саулюс Сабатаускас не исключал возможности того, что ЕС мог бы изменить свою доктрину.

В новом обращении КС предлагается спросить, можно ли как-либо иначе, чем в постановлении 2006 года, с учетом изменившихся обстоятельств трактовать положение Конституции, что "за исключением случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства".

КС просят ответить, может ли сейм, не меняя Конституции, закрепить в законе о гражданстве правовое регулирование, согласно которому уехавшие из страны после 1990 года в государства ЕС и НАТО могли бы быть одновременно гражданами Литвы и этих стран.

В сейме зарегистрирован внесенный 114 парламентариями проект поправок к Закону о гражданстве , который позволит сохранить литовское гражданство лицам, уехавшим из страны после восстановления независимости в страны - члены Евросоюза и НАТО и получившим гражданство этих стран. Поправки к закону не противоречат Конституции.

Ранее, комментируя эти поправки, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что они явно противоречат конституционной доктрине и призвала депутатов "не ездить бульдозером по Конституции".

Между тем, авторы поправок считают, что после их принятия КС может дать им оценку, и есть возможность того, что это изменит доктрину.

В настоящее время двойное гражданство разрешено иметь только тем гражданам, которые уехали из Литвы до восстановления независимости, и их потомкам, однако оно не разрешается тем, кто уехал после восстановления независимости. Также предусмотрены оговорки, что двойное гражданство могут сохранить за собой родившиеся за рубежом дети, если они получили гражданство другой страны по праву рождения, а также те, кто получил другое гражданство автоматически посредством заключения брака с гражданином другого государства.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Депутаты обратятся за разъяснением расширения возможности двойного гражданства (3)

Lithuanian passport
Депутаты Сейма Литвы планируют обратиться в Конституционный Суд (КС) с тем, чтобы он еще раз разъяснить возможность расширения института двойного гражданства.

Премьер: пять литров ничего не меняют (13)

Saulius Skvernelis
Несмотря на то, что литовская статистика свидетельствует о том, что жители страны в прошлом году потребили меньше алкоголя, чем опубликовала Всемирная организация здоровья (ВОЗ), премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что это, по существу, не меняет ситуацию.

Министр: Литва сможет проводить опросы беженцев в Италии (2)

Pabėgėliai
Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас говорит, что договорился со своим итальянским коллегой Марко Миннити о том, что Литва уже вскоре сможет проводить опросы беженцев в Италии.

Валентин Наливайченко: пришло время создать международную коалицию и остановить Путина (186)

Валентин Наливайченко: пришло время создать международную коалицию и остановить Путина
Выживание независимой, демократической Украины - это в том числе и платформа для новой, настоящей оппозиции в России, сказал в интервью DELFI экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

На следующей неделе президент Литвы выступит с годовым обращением (28)

На следующей неделе президент Литвы выступит с годовым обращением
Президент Литвы Даля Грибаускайте на следующей неделе выступит с традиционным годовым обращением.
Facebook друзья
Rambler's Top100