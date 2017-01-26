Депутат Матялис покидает фракцию "крестьян" из-за недавнего скандала

Бывший журналист в четверг заявил BNS, что покидает фракцию ЛСКЗ в связи с последними событиями, связанными с председателем этой партии Рамунасом Карбаускисом и его бывшей заместительнице Гретой Килдишене.

"Нужно работать, а сейчас Литва вынуждена обсуждать их отношения", - сказал политик.

После его выхода из фракции ЛСКЗ в ней осталось 56 членов. На этой неделе Г. Килдишене отказалась от депутатского мандата, поэтому фракция потеряла еще одного члена.

Бывший заместитель председателя ЛСКЗ, а также его заместитель в парламентской фракции Г. Килдишене в минувшую пятницу объявила, что отказывается от парламентского мандата в связи с обнародованной информацией о том, что она скрыла от товарищей по партии начатое десять лет назад досудебное расследование относительно вероятно присвоенных средств на месте работы. Расследование прекращено, так как ущерб был возмещен.

Г. Килдишене еще раньше на минувшей неделе оказалась в центре внимания из-за заключенного ее матерью договора лизинга автомобиля с контролируемым лидером ЛСКЗ Р. Карбаускисом предприятием Agrokoncernas. Этим автомобилем пользовалась и парламентарий. Кроме того, большой резонанс вызвали и возникшие вопросы по поводу образования Г. Килдишене, других фактов ее биографии.