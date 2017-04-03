Департамент госбезопасности Литвы: действия России могут расколоть страны Балтии

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ru.DELFI.lt
понедельник, 3 апреля 2017 г. 15:46
Литовский Департамент госбезопасности (ДГБ) предупреждает о том, что проводимая Россией протекционистская политика и стремление ограничить грузовые потоки вредят литовскому транспортному сектору и энергетике, кроме того, это может подорвать единство Литвы, Латвии и Эстонии.
© Lietuvos geležinkeliai

"Стратегия России направлять грузы местного происхождения в собственные порты, которое вынуждало остро конкурировать транспортные компании балтийских стран, может создать предпосылки для раскола их позиций по различным важным для региона вопросам экономической безопасности", — говорится в опубликованном в понедельник ДГБ и военной разведкой отчете об угрозах нацбезопасности.

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В документе отмечается, что Россия, ограничившая поставки нефти в Белоруссию, стремится надавить на нее с тем, чтобы в обмен на льготы тарифов на железнодорожные перевозки перенаправить экспорт нефтепродуктов в российский морские порты.

По сообщению ДГБ, Россия стремилась блокировать грузы, которые следовали в РФ транзитом с услугами литовских транспортных компаний, пытаясь перенять их сама. По данным разведки, россияне также давили на Беларусь, чтобы она остановила перевозки грузов из Литвы.

"В 2016 году литовские компании автоперевозок были вынуждены конкурировать с российскими предприятиями в неравных условиях. Россия не только оказывала давление на Белорусскую таможню, чтобы она периодически останавливала транзит грузов на контрольно-пропускных пунктах на литовско-белорусской границе, но и ввела дополнительные административные требования к литовским автотранспортным компаниям и государственным ведомствам, кроме того, была повышена плата за дороги", - говорится в отчете.

На минувшей неделе России и Беларуси вновь не удалось найти компромисс по длящемуся уже более года спору о поставках газа и нефти. Этот спор непосредственно влияет на крупные литовские компании - железнодорожную Lietuvos gelezinkeliai и оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta.

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