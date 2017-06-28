Декларация: Грибаускайте за год стала состоятельнее

Согласно обнародованных в среду данных деклараций, поданных в Государственную налоговую инспекцию, у президента Литвы имущества имеется на 837 тыс. евро.

Имущество и сбережения главы государства за год увеличились на 27 тыс. евро.

Имущество семьи председателя парламента Виктораса Пранцкетиса за год уменьшилось на 25 тыс. евро и на конец прошлого года составляло 296 тыс. евро.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис и его супруга в прошлом году имели активов на 214 тыс. евро - почти на 10 тыс. евро меньше, чем в 2015-м.