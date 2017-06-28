Декларация: Грибаускайте за год стала состоятельнее

 (32)
BNS
среда, 28 июня 2017 г. 11:50
Согласно обнародованных в среду данных деклараций, поданных в Государственную налоговую инспекцию, у президента Литвы имущества имеется на 837 тыс. евро.
Dalia Grybauskaitė in Ukraine. Foto - lrp.lt

Имущество и сбережения главы государства за год увеличились на 27 тыс. евро.

Имущество семьи председателя парламента Виктораса Пранцкетиса за год уменьшилось на 25 тыс. евро и на конец прошлого года составляло 296 тыс. евро.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис и его супруга в прошлом году имели активов на 214 тыс. евро - почти на 10 тыс. евро меньше, чем в 2015-м.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Для старшеклассников предлагают ввести уроки по национальной безопасности (2)

Для старшеклассников предлагают ввести уроки по национальной безопасности
Несколько министерств вместе с Литовским союзом стрелков обсуждают возможность введения со следующего учебного года уроков по национальной безопасности для учащихся старших классов, сообщил в среду вице-министр Гедримас Яглинскас.

Декларации: самые богатые и бедные министры (3)

Декларации: самые богатые и бедные министры
Согласно обнародованным в среду данным деклараций, поданных в Государственную налоговую инспекцию, самой богатой среди министров является семья министра энергетики Рокаса Масюлиса, меньше всего имущества - у министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.

Декларация: Грибаускайте за год стала состоятельнее (32)

Dalia Grybauskaitė in Ukraine. Foto - lrp.lt
Согласно обнародованных в среду данных деклараций, поданных в Государственную налоговую инспекцию, у президента Литвы имущества имеется на 837 тыс. евро.

Карбаускис: отношения с социал-демократами налаживаются (2)

Карбаускис: отношения с социал-демократами налаживаются
Отношения между образующими правящую коалицию "крестьянами" и социал-демократами уже налаживаются, отмечает лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКХЛ) Рамунас Карбаускис.

Сейм Литвы добивается признания Компартии Литвы преступной организацией (151)

The Seimas Hall
Деятельность Коммунистической партии Литвы (КПЛ) в годы советской оккупации имела признаки преступной деятельности, поэтому правительству нужно как можно скорее подготовить закон, который признает КПЛ преступной организацией, сказано в резолюции Литвы.
Facebook друзья
Rambler's Top100