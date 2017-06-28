Декларации: самые богатые и бедные министры

Согласно обнародованным в среду данным деклараций, поданных в Государственную налоговую инспекцию, самой богатой среди министров является семья министра энергетики Рокаса Масюлиса, меньше всего имущества - у министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.

Р.Масюлис и его супруга Лина владеют имуществом на 602 тыс. евро, из которых 204 тыс. его жена взяла взаймы. Министр от своих коллег отличается тем, что владеет акциями на 117 тыс. евро.

За ним следует министр обороны Раймундас Кароблис (356 тыс. евро), при этом он дал взаймы 79 тыс. евро.

Министр здравоохранения А.Верига с супругой владеют имуществом на 36 тыс. евро, но министр декларировал и займ на 27 тыс. евро.

Всех министров по величине активов обогнала канцлер правительства Милда Даргужайте, у которой задекларировано имущества на 1,3 млн евро, имеется кредит на 191 тыс. евро.

Все декларации за прошлый год можно найти на сайте Государственной налоговой инспекции.