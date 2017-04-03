Что имел в виду Департамент госбезопасности, предупреждая об "особых правах" для поляков Литвы?

"Давайте не будем забывать истории, при которых пытаются создать определенные независимые территории в самой Литве, здесь есть угроза сепаратизма. Россия пытается использовать именно диаспоры, которым, возможно, не хватает внимания в Литве, и считает, что раз нет достаточно внимания, то можно влиять через эту призму", - сказал журналистам глава ДГБ.

Так он комментировал утверждения отчета о том, что "после предоставления исключительных прав польской общине будут созданы предпосылки для влияния России с целью потребовать те же права, а в итоге - исключительный статус для русских во всех Балтийских государствах".

В документе также говорится, что Россия также стремится использовать споры по поводу прав литовских поляков, а российские дипломаты "не случайно публично подчеркивают, что в Литве нарушаются права не только русской, но и польской общин".

Однако, на вопрос о том, усматривает ли ДГБ возрождение идеи автономии Вильнюсского края, Д. Яунишкис ответил отрицательно: "Нет, мы не утверждает это, никаким образом, лишь говорим, что такая возможность может когда-то появиться, а особенно с учетом элементов гибридной войны, ведь этот нарратив всегда остается и его пытаются использовать".

В ответ на вопрос о том, может ли считаться такими исключительными и опасными правами стремление местных поляков писать в документах фамилии буквами не только литовского, но и латинского алфавита, вывешивать двуязычные названия улиц, Д. Яунишкис сказал: "По нашему мнению, точно нет".

Эта часть отчета ДГБ вызвала критику некоторых политологов, поскольку, по их мнению, разведка необоснованно вступила в политические дискуссии.

В опубликованном в понедельник отчете двух разведывательных ведомств Литвы говорится, что "Россия стремится интегрировать в политическую повестку соотечественников в Литве постоянно поднимаемые требования предоставить исключительные права общине поляков Вильнюсского края. После предоставления исключительных прав польской общине будут созданы предпосылки для влияния России с целью потребовать те же права, а в итоге - исключительный статус для русских во всех Балтийских государствах".

По данным разведки, Россия также стремится использовать споры по поводу прав литовских поляков, а российские дипломаты "не случайно публично подчеркивают, что в Литве нарушаются права не только русской, но и польской общин".

Доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс считает, что ДГБ совершил большую ошибку.

"Полагаю, что это совершенно непонятно. Вопрос национальных меньшинств является политическим, а не вопросом безопасности. Окраска угрозы придана лишь вопросам национальных меньшинств лишь в Восточной и Центральной Европе. По той лишь одной причине, что полякам будут предоставлены определенные права, еще не значит, что они будут предоставлены русским. Если Москва будет оказывать давление, то можно и отказаться", - сказал BNS К. Гирнюс.

Доцент Университета им. Витаутаса Великого Анджей Пушкто отметил, что ДГБ перешел границы собственной компетенции.

По его мнению, в последние 10-15 лет литовская политика в отношении польского нацменьшинства напоминает движение в темной комнате, у литовских ведомств нет ясной стратегии и тактики, хотя в последнее время из уст премьера Саулюса Сквернялиса и бывшего лидера консерваторов Андрюса Кубилюса звучали позитивные инициативы в рамках созданной в парламенте группы.