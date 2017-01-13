Бывший командующий войсками НАТО: диалог с Россией будет

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ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 15:11
Бывший Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал запаса Филип Марк Бридлав сказал, что диалог с Россией неизбежен, поскольку все новые президенты США пытаются улучшить отношения с Москвой.
Philip Breedlove
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сам Бридлав сказал, что лично он считает, что стоит пытаться говорить с Россией. По его словам, вклад США в отпугивание России в восточной части Альянса очень велик и пришло время показать европейцам, на что они способны.

Бридлав 12 и 13 января участвовал в традиционной "Снежной встрече" в Тракайском районе, где обсуждали изменения в геополитическом положении.

- После того как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, в Европу пришли весьма противоречивые новости: Трамп то отрицает вмешательство России в предвыборный процесса, то признает это, на третий день заявляет, что не имеет ничего общего с Россией, на четвертый узнаем, что российские ведомства могут располагать компрометирующую информацию о Трампе. Как в таком контексте, по Вашему мнению, будут складываться американско-российские отношения? Будет ли медовый месяц?

- Во-первых, я думаю, что все мы должны успокоиться. В ходе предвыборных кампаний все будущие президенты заявляют много, а потом, принимая важные решения, поступают иначе. Поэтому я никогда не горячусь, когда слышу предвыборные заявления.

У меня создается впечатление, что и Рекс Тиллерсон, и Джеймс Мэттис, если их утвердят в Сенате, отличаются хорошим, последовательным и твердым взглядом на Россию и роль Альянса. (...) Надо смотреть, что будет. Все президенты США, по крайней мере последние 3-4, пытались начать диалог с Россией. все эти попытки провалились.

- Многие политики и аналитики говорят, что нужен диалог с Россией. Это можно услышать из Парижа, иногда из Берлина. Якобы, без России не будет настоящей борьбы с терроризмом, не удастся стабилизировать Сирию, Ирак и т.д. Вы считаете, с Россией надо говорить?

- Да. Накануне я сказал: думаю, диалог будет. НАТО уже объявил, что начинает диалог с Россией, НАТО уже провел первое заседание совета НАТО-Россия. Как сегодня сказал заместитель генсекретаря, это будет необязательно прелестный, но разумно-продуктивный разговор. Диалог с Россией будет.

Что мы должны делать, так это уметь структурировать этот диалог, чтобы наши союзники и партнеры в Европе были включены в него. Нам нужно его формировать, но не делать грандиозные выводы. Нам нужно увидеть, что другая сторона хочет показать добрую волю, чтобы мы могли доверять. Ноя я бы обеспокоился, если бы сразу начали делать грандиозные выводы.

- Но если будет диалог с Россией, значит, нам нужно готовиться. Говоря нам, я имела в виду восточных партнеров НАТО. Что для этого нужно, по Вашему мнению?

- Кое-что уже началось: я имею в виду Сирию. Начались некоторые разговоры о том, как избежать риска столкновения военных действий. Также нужна прозрачность в вопросе военных учений, их масштабов, длительности. Таковы средства создания доверия.

- На саммите НАТО в Варшаве договорились о более заметных средствах отпугивания России в Восточной Европе. В Эстонии, Литве и Латвии договорились разместить пехотные батальоны, в Польше – американскую бригаду, в Румынии – многофункциональную бригаду. Достаточно ли этого?Нужно ли что-то еще?

- Думаю, что есть что совершенствовать. То же самое я говорил, когда был SACEUR, повторил это и вчера: это не дорога в Варшаву, Варшава - не конец, это дорога через Варшаву. Есть еще много, что нужно сделать.

К примеру, нам нужно осуществить и сохранить то, о чем мы договорились. Надо сесть и решить, что дальше. Честно говоря, я думаю, что вклад США очень велик, сейчас пришло время европейцам показать свой вклад.

- Есть ли у Европы политическая воля для этого?

- Это мы и должны увидеть.

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