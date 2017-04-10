Бывший главком ВВС Литвы уволен со службы из-за дискредитации министра обороны и главкома ВС

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BNS
понедельник, 10 апреля 2017 г. 18:30
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис по предложению главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) уволил с профессиональной военной службы бывшего главкома ВВС, полковника Аудронюса Навицкаса, сообщило в понедельник министерство.
© A.Didžgalvio nuotr.

Такое решение принято с учетом оценки, данной военной разведкой - что полковник дискредитировал министра обороны, главнокомандующего, стремился дискредитировать систему обороны в целом, говорится в пресс-релизе.

А. Навицкас ранее был отстранен от должности из-за планов ремонтировать военные вертолеты в России.

Как сообщает министерство, занимающийся военной разведкой Второй департамент оперативных службы при Министерстве обороны информировал главнокомандующего ВС о действиях А. Навицкаса в период после его отстранения от должности главкома ВВС и в более поздний период времени.

"Согласно представленным данным, полковник А. Навицкас формировал и поддерживал негативное личное отношение служащих в системе обороны лиц к выполнению приказов командования ВС Литвы, включая и оборону государства.

Офицер также негативно отзывался о министре обороны, главнокомандующем ВС, его компетентности, а также о руководстве некоторых подразделений Минобороны и о командовании отдельных подразделений ВС Литвы, критиковал их действия, деморализуя тем самым персонал ВВС Литвы", - говорится в пресс-релизе.

А. Навицкас отстранен от должности главкома ВВС в декабре прошлого года. Позже он был переведен в резерв ВС. Министерству обороны не понравилось якобы одобренное А. Навицкасом решение отправить два поисково-спасательных вертолета на ремонт в Россию.

BNS
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