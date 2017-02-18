Буткявичюс заявил: важную реформу крестьян не поддержим

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ru.DELFI.lt
суббота, 18 февраля 2017 г. 15:45
Партнеры по коалиции Союза крестьян и зеленых социал-демократы жалуются на то, что не знают, каким образом правительство Саулюса Сквернялиса намерено осуществить ряд реформ.
Algirdas Butkevičius
© DELFI / Tomas Vinickas

Выступая заседании президиума социал-демократов, бывший премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Альгирдас Буткявичюс сказал, не видел никаких законопроектов реформ (например, антиалкогольного), и только из разговоров с «крестьянами» у него создалось впечатление, что решения в Партии крестьян и зеленых принимают 4-5 человек.

По словам А. Буткявичюса, правительство вскоре только начнет реформу канцелярий правительства и министерств. Она будет представлена 27 февраля.

A. Буткявичюс говорит, что правительство С. Сквернялиса еще не подтвердило даже план реализации программы правительства.

"Поскольку мы находимся в коалиции, мы должны увидеть проект, мы должны ясно сказать, соответствует ли план действий контурам правительственной программы. И так как мы партнеры по коалиции, то должны быть в состоянии предложить что-то, если мы видим, что что-то не сделано", - сказал председатель Социал-демократической партии.

Он также подчеркнул, что социал-демократы, вероятно, не будут поддерживать реформу лесничеств, автором которой является министр окружающей среды Кестутис Навицкас.

"Если у министра такая однозначная позиция, я не могу гарантировать, что у нее будет поддержка", - сказал Буткявичюс, который строгой позицией называет планы по объединению 42 лесничеств в одно. Впрочем, данную реформу поддерживает президент Даля Грибаускайте.

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