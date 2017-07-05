Буткявичюс: я жалею, что мы вошли в коалицию с "крестьянами"

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ru.DELFI.lt
среда, 5 июля 2017 г. 15:10
Бывший председатель социал-демократов Литвы Альгирдас Буткявичюс сказал, что уже жалеет о том, что после выборов соцдемы вошли в коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых, который возглавляет Рамунас Карбаускис.
Algirdas Butkevičius
© DELFI / Tomas Vinickas

Об этом он сказал 5 июля не только на заседании парламентского комитета по вопросам села, но и после в интервью DELFI.

"Да, я высказал такую позицию. Это мое личное мнение, не знаю, что будет делать руководство партии", - сказал DELFI Буткявичюс.

По словам политика, после выборов соцдемы решили присоединиться к "крестьянам", поскольку те "декларировали левые идеи, заботу о простом человеке, создание рабочих мест, укрепление регионов".

Но сейчас, сказал Буткявичюс, позиция "крестьян" кардинально отличается от того, что декларировали и предусмотрели в правительственной программе и коалиционном соглашении.

Один из лидеров соцдемов заметил, что вопрос реформы лесничеств и его обсуждение на заседании комитета 5 июля переполнил чашу терпения.

"Это был какой-то бульдозер. Все поправки, включая мои, голосами "крестьян" были отклонены даже без серьезной дискуссии. Создалось такое впечатление, что заранее договорились, как должно быть, и руки подымали так, как нужно "крестьянам" и правительству", - сказал Буткявичюс.

Он сказал, что не намерен менять свою позицию в вопросе реформы лесничеств и не намерен голосовать за предложенный правительством вариант. "Я надеюсь, что так поступлю не я один, а вся наша фракция", - сказал он.

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