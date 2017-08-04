Буткявичюс, Киркилас и Юршенас призывают партийцев остаться в коалиции

На фоне предложений некоторых отделов Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) выйти из состава правящей коалиции три бывших руководителя социал-демократов: экс-премьер Альгирдас Буткявичюс, Гядиминас Киркилас и бывший председатель парламента Чесловас Юршенас, - призывают партийцев остаться в коалиции.

"Понятно разочарование товарищей по партии результатами выборов, однако коалиция с "аграриями" создала для нас пусть и не очень легкие, но все же условия для дальнейшего проведения в жизнь целей социальной справедливости, которые по нашей инициативе предусмотрены в программе правительства, и для сохранения политического доминирования левого центра над правыми партиями", - говорится в их открытом письме товарищам по партии.

Они также говорят, что после того, как в партии началась дискуссия о пребывании в коалиции, "возобладало основанное на эмоциях выражение мнения без конкретных аргументов" и отсутствует анализ того, как "выбор радикального решения скажется на политической ситуации в Литве, какими будут дальнейшие планы деятельности нашей партии и ее стратегия".

По мнению политиков, заключая коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых, социал-демократы взяли перед Литвой обязательства и должны быть ответственными, чтобы своими необдуманными действиями не вызвать политическую, экономическую и социальную нестабильность.

Меньший партнер по коалиции - ЛСДП - поднял вопрос о дальнейшей совместной работе с "аграриями", когда Литовский союз крестьян и зеленых подписал соглашение с оппозиционными консерваторами о реформе лесничеств. По этому вопросу попросили сформулировать свою позицию партийные отделы, 12 из них уже это сделали: 9 отделов высказались за выход ЛСДП из коалиции, возглавляемый министром экономики Миндаугасом Синкявичюсом Йонавский отдел партии - за дальнейшую работу партии в составе коалиции, два отдела предлагают пересмотреть коалиционный договор. Большинство членов Социал-демократической фракции сейма высказывается за продолжение работы в составе коалиции.

Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас обещает решение партии по коалиции после 20 сентября, когда свое мнение выскажут отделы ЛСДП. Решение о будущем социал-демократов примет совет партии.

У фракции ЛСКЗ в Сейме 56 представителей, в Социал-демократической фракции - 19 парламентариев. Социал-демократы делегировали министров экономики, иностранных дел и юстиции. Министр экономики М. Синкявичюс и министр ИД Линас Линкявичюс недавно заявили, что социал-демократы не должны выходить из состава коалиции.