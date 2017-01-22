Буткявичюс арендует автомобиль у компании, занимающейся энергетикой и недвижимостью

Входящие в правящую коалицию социал-демократы призвали партнеров из Литовского союза крестьян и зеленых немедленно предоставить доказательства по поводу возможности использования автомобиля Гретой Кильдишене.

В то же время глава социал-демократов, бывший премьер Альгирдас Буткявичюс арендует автомобиль Audi Q7 стоимостью 40 000 евро у небольшой компании, которая ни в документах Центра регистра, ни публично не указывает, что занимается арендой транспортных средств.

А.Буткявичюс утверждает, что нашел фирму по результатам опроса. Глава работающей в Мариямполе компании Alavera не раскрывает, как нашел своего клиента. "Неважно", - говорит владелец компании Деймантас Каминскас, отвечая на вопрос, где можно узнать об арендуемых автомобилях, если публично об этом нигде не говорится.

"Неважно", - ответил лидер социал-демократов А.Буткявичюс, когда его спросили, кто из его советников посредничал в поиске компании, которая сдала в аренду автомобиль.

Буткявичюс: Сейм - не частная компания

Социал-демократы на этой неделе распространили заявление, в котором призывали партнеров по коалиции ("крестьян") не умалять репутацию парламента и не медлить с предоставлением доказательств в связи с возникающими вопросами и подозрениями по поводу использования членом Сейма Г.Кильдишене автомобиля.

Автомобиль Г.Кильдишене стоимостью 40 000 евро Range Rover принадлежит компании "Агроконцерн", владельцем которой является лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис. Утверждают, что через лизинг у концерна этот автомобиль арендует мать Г.Кильдишене.

"Прозрачность должна декларироваться не только в программе. Тем более, что в публичном пространстве манипулируют таким понятиями, как признаки коррупции, влияние на членов Сейма, подкуп члена Сейма и т.д.", - говорится в заявлении соцдемов.

В пятницу А.Буткявичюс утверждал BNS, что все еще не получил ясного ответа по поводу автомобиля Г.Кильдишене.

Он утверждал, что руководство "крестьян" должно представить утвержденную своими подписями информацию.

По словам лидера социал-демократов, ажиотаж по поводу автомобиля Г.Кильдишене "ухудшает репутацию Сейма и самих членов Сейма, когда некоторые члены Сейма не понимают своих обязанностей и ответственности, поскольку Сейм - не частная компания".

Вечером в пятницу Р.Карбаускис сообщил, что в ближайшее время Г.Кильдишене откажется от мандата парламентария.

Сама член Сейма распространила сообщение, в котором извиняется и признает, что не оценила всех заблуждений своего прошлого.

Буткявичюсу автомобиль сдает в аренду компания, занимающаяся энергетикой и недвижимостью

На вопрос, каким автомобилем пользуется сам А.Буткявичюс, он ответил, что с конца прошлого года арендует Audi Q7 четырехлетней давности стоимостью 40 000 евро. За аренду он платит компании Alavera 480 евро.

Лидер соцдемов утверждает, что пока он оплатил лишь первый взнос посредством банковского перевода, поскольку договор об аренде подписан в декабре прошлого года.

По данным Центра регистров, компания Alavera указывает основным направлением своей деятельности производство электроэнергии, ее продажу, распределение. В публичных источниках регистра компаний указывается и торговля недвижимостью. Однако открытых данных о продаже или использовании автомобилей нет. Из открытых данных видно, что оборот компании в прошлом году составлял 100 000 - 200 000 евро.

На вопрос, как он обнаружил эту компанию, которая нигде публично не указывает, что занимается предоставлением услуг аренды автомобилей, А.Буктявичюс сказал, что начал поиск машины еще в бытность премьером и знал, что компания Alavera продает автомобили.

Лидер соцдемов утверждал, что поинтересовался работой компании. "Я провел опрос трех-четырех компаний, надеялся на парламентские средства (для аренды автомобиля - BNS). Когда заказал и было принято решение, что я подпишу договор, то после этого это отменили (использование средств парламента на аренду машин - BNS). Если бы я знал, то, конечно, не брал бы в аренду", - сказал он А.Буткявичюс.

Правление Сейма 14 ноября прошлого года приняло решение запретить членам парламента использовать выделяемые на парламентские расходы средства для аренды автомобиля.

Договор с Alavera, по словам А.Буткявичюса, было подписан 1 декабря прошлого года. "Я подсчитал, что за аренду смогу платить до 500 евро, либо, в крайнем случае, до шести сотен", - сказал он и добавил, что тогда был еще премьером и попросил некоторых людей из партии, чтобы они поинтересовались вопросом аренды автомобиля в нескольких компаниях.

По его словам, найти компанию Alavera ему помог один из советников.

"Неважно", - ответил он лаконично на вопрос, кто посредничал в нахождении предложения Alavera.

В декларации публичных и частных интересов А.Буткявичюса данный договор об аренде не указан.

Владелец Alavera: коммерческая тайна

Владелец Alavera Деймантас Каминскас утверждал BNS, что компания несколько лет назад намеревалась развивать работу в сфере работающих на солнечной энергии станций, однако ожидания не оправдались, а власти ограничили действие солнечных станций, поэтому компания отказалась от этой сферы деятельности и стала заниматься продажей недвижимости и автомобилей.

По словам Д.Каминскаса, компания иногда предоставляет и услуги аренды автомобилей. На вопрос, где можно найти информацию о продаваемых и сдаваемых в аренду автомобилях, бизнесмен ответил, что с каждым клиентом договариваются отдельно.

Бизнесмен говорит о коммерческой тайне и утверждает, что не может раскрыть как он нашел клиента - бывшего премьера А.Буткявичюса.

По его словам, у него нет общих интересов с А.Буткявичюсом.