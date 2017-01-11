Бридлав в Вильнюсе: НАТО нужно снова учиться действовать в более широком масштабе

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BNS
среда, 11 января 2017 г. 19:09
В связи с изменением угроз НАТО нужно снова учиться действовать в более широком масштабе, говорит бывший Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал запаса Филип Марк Бридлав.
Philip Mark Breedlove, a former NATO Supreme Allied Commander for Europe
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

"Я полагаю, что вы увидите больше учений в этих целенаправленно отобранных местах, где нам действительно нужно поработать над навыками, которые мы утратили при осуществлении миссии в Афганистане", - сказал в Вильнюсе журналистам Ф.М.Бридлав после встречи с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

"Вспомните, наш Альянс проделал прекрасную работу в Афганистане, но там была борьба с повстанцами, работа малых подразделений. Нам нужно вернуть нашу способность тренироваться и оперировать более крупными подразделениями и в более широком масштабе. Я считаю, что вы увидите целенаправленную работу над этим", - добавил он.

Он говорил это в контексте того, что НАТО в этом году собирается разместить дополнительно около 8 тыс. военнослужащих в Центральной и Восточной Европе, чтобы сдерживать Россию. Половину этого контингента составит американская бригада, которая будет размещена в Польше. Другие военные будут входить в международные союзнические батальоны, которые создаются в каждой из стран Балтии и в Польше.

Альянс в этом году также намерен чаще проводить в регионе военные учения.

BNS
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