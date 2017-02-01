"Брекзит": Британия будет искать поддержку в Балтии

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rus.DELFI.lv
среда, 1 февраля 2017 г. 10:39
В поисках единомышленников на предстоящих переговорах о выходе из Евросоюза правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готово укрепить потенциал посольств Объединенного Королевства в странах Балтии, Словакии и Словении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное лицо.
"Brexit"
© AFP/Scanpix

"Британским послам в Латвии, Литве, Эстонии, Словении и Словакии будет определен более высокий статус, а в посольствах появится дополнительный политический персонал и лоббисты. Команда премьера хочет до начала "Брекзита" наладить отношения со странами-единомышленниками", — заявил на правах анонимности источник, комментируя стратегию нового Кабинета министров Великобритании.

Как подчеркнул источник, министры из правительства Терезы Мэй "намерены использовать опасения относительно безопасности и финансов, чтобы расколоть единый фронт ЕС".

В преддверии переговоров о "Брекзите" также усилен персонал в посольствах Британии на Мальте и в Люксембурге. И хотя за столом переговоров ни одно из перечисленных государств не может наложить вето, общими усилиями маленькие страны могут оказать существенное влияние на дебатах в пользу Великобритании. Мэй заявила, что правительство продолжит выделять средства и содержать британских военнослужащих в странах ЕС, чтобы обеспечивать безопасность перед лицом возможной агрессии со стороны России.

Литовские дипломаты уже заявили, что проинформированы о намерении Британии увеличить количество персонала в посольстве.

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