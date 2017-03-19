Брадаускас решил вернуться в парламент

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BNS
воскресенье, 19 марта 2017 г. 10:34
Социал-демократ Бронюс Брадаускас передумал – он решил вернуться в парламент, где вскоре освободится кресло депутата, пишет lrytas.lt.
Bronius Bradauskas
© DELFI / Valdas Kopūstas

Осенью по партийному списку в парламент Брадаускас не попал. В начале этой недели он заявил, что не жаждет возвращаться в политику: якобы живет хорошо и стресс от работы в парламенте ему не нужен.

Бывший депутат рассказал, что больше всего против его возвращения в политику выступает жена.

Однако 18 марта Брадаускас подтвердил, что преодолел это препятствие: "Я долго убеждал жену, сегодня утром она дала добро".

Место депутата освободиться, поскольку вице-спикер парламента Гедиминас Киркилас уедет работать в Европарламент. Из ЕП уходит Зигмантас Бальчитис, который начинает международную финансовую карьеру.

BNS
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