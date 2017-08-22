Борусевич не поддерживает идею изображать на паспортах ворота Аушрос

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BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 14:32
Бывший долголетний председатель Сената Польши, работающий сейчас в оппозиции Богдан Борусевич во вторник раскритиковал идею МВД своей страны иллюстрировать польские паспорта изображением вильнюсских ворот Аушрос (Острой Брамы - ред.)
Bogdan Borusewicz
© DELFI (fot. R.Rotkiewicza)

"Этого делать не следует", - сказал работающий сейчас вице-председателем Сената Польши Б.Борусевич журналистам после состоявшейся в Вильнюсском университете конференции по региональному лидерству и безопасности, отвечая на вопрос BNS.

Он подчеркнул, что такой ответ действует и в отношении предложения министерства изображать на паспортах украинский город Львов.

"Такие изображения должны быть включены в учебники истории, а не в официальные документы", - сказал политик оппозиционной "Гражданской платформы".

На сегодняшний день из 13-ти предложенных на голосование графических мотивов для иллюстрирования паспорта ворота Аушрос с 64475 голосами занимают десятое место. Из предложенных изображений будет отобрано шесть.

Примерно три недели назад мотив ворот Аушрос занимал второе место в голосовании, которое будет проходить до 10 сентября.

Когда стало известно о предложении изображать на польских паспортах Остробрамские ворота, в МИД Литвы был вызван польский дипломат. В межвоенное время Вильнюсский край был оккупирован Польшей.

BNS
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