Бороться за пост лидера партии консерваторов готовы как минимум 3 претендента

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BNS
вторник, 3 января 2017 г. 13:35
Меньше чем за неделю до истечения срока на пост крупнейшей в Литве оппозиционной партии - Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) выдвинуто 12 кандидатов. Три из них не скрывают, что готовы бороться до конца.
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

О том, что снова будет баллотироваться в председатели партии, говорил ее нынешний руководитель Габриэлюс Ландсбергис, попробовать силы готовы также члены сейма Миколас Маяускас и Паулюс Саударгас.

"Я понимаю свои возможности на этом празднике "ускоренной" демократии, но считаю, что нас ждут неспокойные времена. Поэтому я не могу оставаться в стороне, когда решаются важные для членов нашего сообщества и государства вопросы", - изложил свое решение М. Маяускас в письме к однопартийцам в понедельник.

Отделения СО -ХДЛ, сообщества, фракции также предложили на пост председателя партии ее бывшего лидера и экс-премьера Андрюса Кубилюса, парламентариев Ирену Дягутене, Римантаса Дагиса, Мантаса Адоменаса, Жигимантаса Павилёниса, Агне Билотайте, Лауринаса Кащюнаса, Монику Навицкене и председателя Сообщества христианских демократов СО - ХДЛ Валентинаса Стундиса.

Однако большинство перечисленных выше, скорее всего, отзовут свои кандидатуры.

Первый тур досрочных выборов председателя СО - ХДЛ будет проходить 11-12 февраля.

СО -ХДЛ - единственная из литовских партий проводит досрочные выборы председателя.

На состоявшихся в октябре выборах в сейм СО - ХДЛ получили больше всего (почти 22%) голосов в многомандатном округе, однако после второго тура по числу мандатом партия оказалась на втором месте. Во втором туре выборов партия проиграла даже в тех одномандатных округах, где обычно побеждала. Во фракции консерваторов в сейме 31 парламентарий, в парламенте прежнего созыва у них было 30 мест.

BNS
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