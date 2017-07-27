Большинство членов социал-демократической фракции Сейма не хотят покидать коалицию

Из коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых ("аграриев") не хотят уходить 13 из 19 членов фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) в парламенте, заявил староста фракции Андрюс Палёнис.

В интервью порталу delfi.lt он сообщил, что из оставшихся шести политиков трое считают, что следует покинуть правящее большинство, а еще трое считают, что для ухода нужны серьезные аргументы.

А.Палёнис опросил социал-демократов в сейме четверг по телефону.

Сейчас отделения ЛСДП решают, должна ли партия покинуть коалицию. Ответ должен быть дан до сентября. Окончательное решение по этому вопросу примет совет партии.