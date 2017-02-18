Блинкявичюте: отделения подняли вопрос участия в коалиции

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ru.DELFI.lt
суббота, 18 февраля 2017 г. 14:06
Заместитель председателя Социал-демократической партии, евродепутат Вилия Блинкявичюте говорит, что подразделения партии поднимают вопрос присутствия социал-демократов в правящей коалиции. Как известно, социал-демократы сформировали коалицию с Союзом крестьян и зеленых.
Vilija Blinkevičiūtė
© DELFI / Domantas Pipas

В партии В.Блинкявичюте ответственна за Шяуляйский округ, поэтому 27 января она принимала участие в совещании семи отделений округа.

По словам политика, представители отделений дискутировали три часа и подняли основные проблемы. В отделениях партии считают, что необходимо перестать говорить о кризисе партии.

«Хватит говорить, что наша партия находится в кризисе, что мы находимся на дне, что мы настолько плохи, что хуже не было. Дорогие друзья, мы сами копаем яму каждый раз, когда, так говорим, потому что люди теряют веру и уверенность", - пояснила В. Блинкявичюте.

По ее словам, социал-демократы не являются партией одного человека и еще не раз выиграют выборы.

По словам В.Блинкявичюте, представители отделений также не полностью удовлетворены участием партии в коалиции с Партией крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса.

«Мы должны очень серьезно подумать (и это будет задачей нового председателя партии) по поводу нашего участия в правящей коалиции с Партией крестьян и зеленых. Мы очень серьезно должны обдумать участие в правящей коалиции. Это мнение отделений, потому что на самом деле, как они говорят, что будучи в коалиции, пока что сейчас, на данный момент, мы свое лицо не то, что потеряли, но нас просто нет», - говорит В.Блинкявичюте.

По ее словам, партия теряет престиж в глазах людей, потому необходимо усиливать связи с общественностью.

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