Беженцев в Литве планируют расселять сразу в муниципалитетах

Эти планы он представил в понедельник вместе с главой МВД Эймутисом Мисюнасом в Центре принятия беженцев в Рукле, что в Йонавском районе.

"Самое важное, о чем мы договорились - запустить пилотный проект, который бы обеспечил переселение семей из тех стран, где есть лагеря, чтобы они переселялись сразу же в самоуправления, без промежуточной остановки в Рукле (...). Мы обсудили пилотную модель, нужно совершить все административные шаги, чтобы эта модель начала действовать уже с апреля", - сказал он журналистам.

Л. Кукурайтис утверждает, что список самоуправлений, в которые будут переселять беженцев напрямую из лагерей, до конца марта должны представить неправительственные организации с учетом готовности муниципалитетов, то есть имеется ли у них нужная инфраструктура, предложение аренды жилья, есть ли связи с работодателями, которые бы хотели трудоустроить беженцев.

Он акцентировал, что наибольший вызов интеграции для беженцев представляет незнание языка и проблемы найти не только работу, но и жилье.

"Мы рассмотрим, как гарантировать местным жителям аренду, даже в том случае, если лицо решит покинуть страну. Мы ищем решения за счет средств структурных проектов, которые выделяются для интеграции - их них часть средств планируется выплатить жителям авансом. Это одно из изменений, которые предусмотрены", - сказал он.

По данным МВД, в рамках программы ЕС в Литву более чем за год были переселены 254 беженца: 229 – из Греции, 25 – из Турции. Однако в стране осталось лишь треть: из Литвы в другие государства ЕС уже выехали 142 беженца. В рамках соглашения ЕС Литва до сентября этого года обязалась переселить в целом 1105 беженцев.