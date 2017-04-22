Беларусь вручила послу Литвы ноту в связи с нарушением границы воздушным судном

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ru.DELFI.lt
суббота, 22 апреля 2017 г. 13:37
Литовское воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси, утверждается в сообщении пресс-службы белорусского МИД. 22 апреля в Министерство был вызван Посол Литвы Андрюс Пулокас, которому вручена нота.
© Reuters/Scanpix

В ходе встречи, говорится на сайте МИД, руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном.

"Нарушение Государственной границы со стороны Литовской Республики было зафиксировано 19 апреля 2017 г. в 13 часов 40 минут. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении МИД Беларуси, размещенном на сайте ведомства.

Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.

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Беларусь вручила послу Литвы ноту в связи с нарушением границы воздушным судном
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