Беларусь не приглашает литовских наблюдателей на учения "Запад"

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BNS
пятница, 28 июля 2017 г. 10:40
Несмотря на уверения официального Минска в том, что представители зарубежных стран смогут свободно наблюдать за военными учениями Белоруссии и России "Запад-2017", Литва такого приглашения пока не получила, пишет газета Lietuvos žinios.
© A.Šarkūno nuotr.

Соседнее государство некоторое время назад официально объявило, что аккредитованные в Белоруссии зарубежные атташе обороны будут приглашены в качестве наблюдателей на учения, а также пообещала передать приглашения экспертам сопредельных государств (в случае Литвы - Отделу контроля вооружений Вооруженных сил) приехать 14-20 сентября для наблюдения за активной фазой учений на территории Белоруссии.

"Литва надеется, что Белоруссия пригласит представителей всех соседей и предоставит подробную информацию, когда учения уже начнутся. Литва еще не получила приглашение наблюдать за ходом российско-белорусских военных учений "Запад-2017", - информировало Минобороны.

Предстоящие в сентябре российско-белорусские широкомасштабные военные учения "Запад-2017" вызывают большую обеспокоенность у соседних стран - членов НАТО.

Как утверждает литовская разведка, в этом году эти учения - одна из наиболее серьезных угроз национальной безопасности.

Литовские представители говорят, что в этих учениях наступательного характера будет участвовать около 100 тыс. военнослужащих, а Россия может воспользоваться учениями, чтобы сконцентрировать у границы больше своих вооруженных сил.

Посетивший Литву в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал, что НАТО будет пристально следить за военными учениями, России, Китая и Белоруссии, включая "Запад".

BNS
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Беларусь не приглашает литовских наблюдателей на учения "Запад" (8)

Беларусь не приглашает литовских наблюдателей на учения Запад
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