Бастис уволен с поста вице-спикера сейма Литвы

В пятницу социал-демократ Миндаугас Бастис был уволен с поста вице-спикера литовского парламента по его собственной просьбе.

За то, чтобы М. Бастис был уволен по его собственному заявлению, проголосовали 85 членов Сейма, один был против и 10 депутатов воздержались.

М. Бастис вручил заявление об увольнении в пятницу, поскольку не получил разрешение работать с секретной информацией в связи с личными связями с российскими энергетическими компаниями и представителями криминального мира.

Уйти с поста в руководстве парламента М. Бастиса в четверг призвал председатель Сейма Викторас Пранцкетис, после ознакомления с материалами Департамента госбезопасности (ДГБ).

В представленном председателю Сейма материале изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

В пятницу утром М. Бастис заявил, что принял решение уйти из руководства Сейма, однако отказываться от мандата парламентария не намерен. Он обещает обратиться по вопросу расследования в Генпрокуратуру.

Оппозиционный Союз Отечества - Литовские христианские демократы заявили, что в понедельник начнут сбор подписей под инициативой импичмента М. Бастису. Инициировать импичмент может группа из минимум 36 членов сейма.