Бастис продолжает требовать возбудить дело на сотрудников ДГБ

Член Социал-демократической фракции Сейма Литвы Миндаугас Бастис продолжает обжаловать действия прокуроров, которые решили не возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников Департамента госбезопасности (ДГБ), и со своим адвокатом готовит материалы для разбирательства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

В конце марта Генпрокуратура сообщила, что не будет расследовать действия ДГБ, который рекомендовал не предоставлять парламентарию права работы с совершенно секретной информацией. М. Бастис просил прокуроров начать расследование по поводу возможных злоупотреблений главы ДГБ Дарюса Яунишкиса и готовивших справку должностных лиц.

"Сначала я обжаловал действия ДГБ прокурору, чтобы он проверил основания отказа выдать разрешение. Они сообщили, что нет оснований для возбуждения дела в отношении сотрудников безопасности в связи со злоупотреблениями", - сообщил BNS в понедельник адвокат М. Бастиса Юозас Гаудутис.

Получив отрицательный ответ прокуратуры, Ю. Гаудутис обратился в Вильнюсский участковый суд. Этот суд согласился с позицией прокурора, поэтому адвокат написал жалобу в Окружной суд.

Сейчас в суде работает специальная комиссия, которая до 1 июня должна представить выводы о том, есть ли основания начать импичмент в отношении М. Бастиса.

Сейм утвердил выводы Комитета по национальной безопасности и обороне, который проводил расследование связей М. Бастиса. В этих выводах говорится, что депутат действовал против интересов Литвы, а его связи с названными в материалах ДГБ лицами представляют угрозу безопасности страны.

М. Бастис такие обвинения отрицает, а процесс импичмента называет политической расправой. Не получив возможности задать вопросы главе ДГБ Д. Яунишису, М. Бастис заявил, что его права нарушены.

Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных Департаментом госбезопасности (ДГБ) его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

Автор: Ингрида Стянюлене