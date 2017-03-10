Бастис принял решение уйти из руководства Сейма Литвы

"Я уволюсь с должности заместителя председателя Сейма. Второе - не буду претендовать в председатели Социал-демократической партии, третье - обращусь в прокуратуру, чтобы было проведено расследование отношении меня", - сказал М. Бастис в пятницу утром.

Покидать парламент М. Бастис не видит оснований.

"Не вижу оснований уходить из Сейма. Основание уйти из руководства Сейма вижу, потому что это бросает тень на правление Сейма, так как мне не предоставлено право работать с засекреченной информацией", -сказал М. Бастис.

На вопрос, не бросает ли ситуация тень на весь парламент, М. Бастис ответил, что "на этот вопрос должна будет ответить прокуратура".

Спикер Сейма заговорил об импичменте Бастису

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит, что в Сейме может быть начата процедура импичмента социал-демократу Миндаугасу Бастису, если он сам не примет решение уйти из руководства Сейма и из самого парламента.

"Лучше всего было бы ему самому принять решение. Вообще-то он не должен, наверное, быть (членом Сейма - BNS). Но мы не можем диктовать ему такие условия, разве что путем импичмента. Но нам нужно будет внести изменения в устав Сейма, потому что у Конституционного суда есть сомнения относительно статьи об импичменте, она сейчас как бы и не действует, так что у нас имеет место такой правовой казус, но я думаю, что в ближайшее время мы (этот вопрос) разрешим, потому что импичмент мне кажется здесь необходим, потому что есть потребность", - сказал В. Пранцкетис BNS в пятницу утром.