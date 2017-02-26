Балтрайтене покидает ряды Партии труда

По словам политика, это самое сложное решение в ее жизни, оно не было спонтанным, непродуманным шагом. В письме В.Балтрайтене пояснила и причину своего ухода, пишет Kėdainietis.lt

Последней каплей в ее решимости покинуть партии стало то, что Партия труда вновь замелькала в деле о подкупе прокурора.

Напомним, что правоохранительные органы в четверг провели обыск в Вильнюсской окружной прокуратуре, была задержана прокурор Рита Алюконене.

"Генеральный прокурор Эвальдас Пашилис начал досудебное расследование в отношении главного прокурора первого отдела уголовного преследования Р.Алюконене по подозрению в торговле влиянием. В данный момент идут процессуальные действия, включая обыск на рабочем месте, месте проживания и других местах. Прокурор задержана", - говорится в сообщении прокуратуры.

Позже сообщалось, что Р.Алюконене в четверг после опроса была отпущена, в суд по поводу ее ареста обращаться не будут.

По утверждению Генпрокуратуры, расследование, в котором подозревают Р.Алюконене, связано с рассмотрением дела Партии труда в Верховном суде. Прокуроры пока не детализируют, каким точно образом могло произойти преступление, однако по словам прокурора департамента по делам организованной преступности и коррупции Гепрокуратуры Мартинас Йовайша указала, что "подозреваемых может быть и больше".

DELFI напоминает, что еще в конце 2016 года, со сменой руководства Партии труда и избранием нового председателя партии Живиле Пинскувене, партию покинули одни из самых ярких ее представителей - временно руководивший ею Витаутас Гапшис, вице-министр сельского хозяйства Саулюс Якимавичюс, свое членство приостановили Валентинас Мазуронис и многолетний член партии Дангуте Микутене.