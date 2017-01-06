Балтийские государства: мы не бывшие советские республики

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BNS
пятница, 6 января 2017 г. 10:38
Послы Балтийских стран попросили СМИ Германии не называть Латвию, Литву и Эстонию бывшими советскими республиками.
© RIA/Scanpix

Как сообщило министерство иностранных дел Литвы, обращение вызвано рубрикой портала новостей ZEIT ONLINE "Наследие Советского Союза". Портал, по сообщению МИД, оперативно и доброжелательно отреагировал на замечание, пообещав более не использовать понятие, не точное с точки зрения международного права.

Как сообщил МИД, послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу, обращают внимание на то, что Балтийские государства в Советском Союзе оказались не по собственной воле, были оккупированы и аннексированы, а большинство государств Запада, в том числе и Германия, никогда не признавали осуществленной оккупации Балтийских государств.

В письме послы также обращают внимание на то, что Балтийские государства не были созданы с нуля после краха Советского Союза, а восстановили независимость, прераванную по время оккупации, а также декларировали преемственность своих государств. Поэтому Балтийские государства не являются преемниками права и государственности Советского Союза, и юридически, и политически не могут называться бывшими советскими республиками.

"Мы хотим обратить внимание на то, что определение Балтийских государств как "преемников государственности Советского Союза" не является исторически справедливым, и является неточным также и в смысле международного права", - отметили послы.

BNS
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