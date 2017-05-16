Азербайджан и Запад: между нефтью и правами человека

Солнечный кавказский Азербайджан знаменит своими гранатами, яркой культурой, нефтью и ... политзаключенными.

Во внешней политике Азейбарджан занимает своеобразную нишу. С одной стороны, страна - участница европейской программы "Восточное партнерство", одним из активных адвокатов которой является Литва. С другой стороны — Азербайджан не намерен сильно вовлекаться в эту инициативу.

Бессменный президент и нарушения прав человека

Известен Азербайджан наследственным и практически бессрочным званием президента. Не так давно нынешний руководитель страны Ильхам Алиев напомнил о себе на страницах мировых СМИ, когда сообщалось о том, что он назначил вице-президентом страны свою супругу. Но Азербайджан так же знаком экспертам и печальной ситуацией в области соблюдения прав человека.

Эта страна известна низкими позициями во всем, что касается демократических свобод. Азербайджан является членом Совета по правам человека и Совета Европы, но ряд независимых организаций, таких как Human Rights Watch неоднократно критиковали правительство страны из-за нарушений прав человека.

"Пространство для независимого активизма, критической журналистики и политическая активность оппозиции фактически сужается путем арестов и судов над многими активистами, правозащитниками и журналистами, законодательство и предписания ограничивают работу независимых групп и их возможность безопасносного субсидирования", - пишет Human Rights Watch.

В индексе Freedom House, к примеру, за 2015 год Азербайджан занял 189 место из 199. Однако при этом ЕС и Литва в том числе, не скрывают заинтересованности в сотрудничестве с Азербайджаном, в первую очередь, в энергетической сфере.

В 2016 году вопрос соблюдения прав человека в Азербайджане обсуждался на специальных слушаниях, проведенных органом Конгресса США, следящим за нормами прав человека во всем мире.

"С 2014 года правительство Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым, усилило давление на инакомыслящих, преследование журналистов, политической оппозиции, религиозных деятелей и представителей гражданского общества. Финансируемая США Радио Свободная Европа/Радио Свобода и несколько американских НПО были изгнаны из страны, обозреватель Радио "Свобода" Хадиджа Исмайлова была заключена в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, провела полтора года в тюрьме и была освобождена под международным давлением. По достоверным сведениям, в заключении находятся более 100 политзаключенных“, - говорилось в материалах этой комиссии.

Также на слуху было заключение в тюрьму и последующий перевод под домашний арест известной правозащитницы Лейлы Юнус. В тюрьме она провела более полутора лет. Л.Юнус была осуждена на восемь с половиной лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов.

В стране действуют несколько оппозиционных движений, независимые журналисты, блогеры и гражданские активисты, среди которых время от времени происходят аресты.

МИД Литвы: с Азербайджаном обсуждается весь спектр вопросов

Недавно состоялся визит главы МИД Азербайджана Эльмара Маммарьярова в Литву. 24 апреля в Вильнюсе он обсудил с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом политическое, экономические сотрудничество, отношения Азербайджана с ЕС и ситуацию с безопасностью в регионе.

"Мы приветствует действия Азербайджана, который официально начал переговоры с ЕС по поводу нового юридически обязывающего соглашения. Мы не сомневаемся, что это соглашение соответствующим образом отразит общие цели и вызовы для ЕС и Азербайджана", - заявил тогда Л.Линкявичюс, добавив, что Литва готова продолжать сотрудничество.

По словам министра, Азербайджан — один из основных торговых партнеров Литвы на Южном Кавказе, однако он отметил, что потенциал для сотрудничества между странами не использован и Литва заинтересована развивать двусторонние отношения. В этой связи осенью начнет свою работу пятое заседание межправительственной комиссии двух стран.

Министры также обсудили ситуацию в регионе, в ходе чего Л.Линкявичюс отметил, что Литва внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе и поддерживает решение конфликта путем переговоров.

Шла ли речь в ходе визита о ситуации с нарушением прав человека в Азербайджане, в сообщении пресс-службы МИД не говорится, поэтому DELFI обратился в МИД за отдельным комментарием по этому вопросу.

В МИД Литвы DELFI отметили, что Литва стремится не только развивать демократию у себя, но и поощрять ее развитие в других странах.

"Права человека и демократические свободы являются основой демократического государства. Поэтому мы стремимся не только в Литве выполнять международные обязательства в сфере прав человека, но и поощряем развитие демократических ценностей в других странах", - говорится в ответе МИД порталу DELFI.

В МИД подчеркнули, что в двустороннем диалоге с Азербайджаном обсуждаются вопросы из разных областей.

"В двустороннем диалоге с Азербайджаном мы обсуждаем как вопросы безопасности, экономики, так и вопросы прав человека. Мы ставим перед собой высокие цели в обеспечении основных свобод, также мы надеемся и на наших партнеров. Надеемся, что при выполнении решения Европейского суда по правам человека по поводу заключенного активиста в сфере прав человека Ильгара Маммадова будет найдено позитивное решение", - говорится в ответе.

Ильгар Маммадов - политзаключенный, лидер азербайджанского оппозиционного движения "Республиканская альтернатива" (РЕАЛ)

Омар Мамедов: изменить ситуацию может только революция

Не так давно DELFI удалось пообщаться с одним из самых популярных блогеров Азербайджана Омаром Мамедовым, который также является главой молодежного движения "Ахын", ранее состоял в оппозиционной партии "Гражданская солидарность", после чего перешел в движение, которое считается в том числе и революционным, NIDA.

О.Мамедов является активным блогером, в свое время он был одним из администраторов страницы "Подборки из АзТВ" в Facebook, где размещались высмеивающие власти Азербайджана материалы. В 2014 году его арестовали и дали реальный срок заключения по статье, связанной с наркотиками. Однако он отсидел не весь срок, поскольку был раньше отпущен на свободу. Как он сам объясняет — это обычная практика политического торга властей Азербайджана с Западом.

В Азербайджане и ранее имели место факты уголовного преследования молодых активистов и активных пользователей социальных сетей по обвинениям, связанным с наркотиками.

"Я живу в Азербайджане, меня арестовали в январе 2014 года. Меня должны были арестовать еще раньше, но, поскольку я находился на Кипре, меня арестовать не могли. Однако отдел по борьбе с бандитизмом забрал моего отца, его задержали на сутки, и после телефонного разговора я сумел их убедить в том, что вернусь в страну, и отца отпустили", - рассказывал Омар DELFI в Вильнюсе.

- Почему вас хотели арестовать?

- В то время я состоял в гражданском движении "Нида", а также был организатором акции "Стоп смертям солдат" и администратором страницы в соцсетях, на которых в карикатурах изображался президент Ильдар Алиев.

- "Стоп смертям солдат" - это о чем?

- Эта акция состоялась в январе 2013 года. За последние десять лет это была самая крупная акция в центре Баку, собралось 3000 человек, 8 членов "Нида" были арестованы. Были два человека, которые были активны в соцсетях, — это Адбул Абилов и я. Его арестовали в тот же день, что и моего отца. Абдула забрали в отдел по борьбе с бандитизмом, но почему-то отпустили. Потом уже в январе 2014 года его забрал отдел по борьбе с наркоторговлей. В его кармане "нашли" шесть грамм героина. Таким образом его подставили. И большинство блогеров в Азербайджане задерживают именно по этой статье, в связи с наркотиками.

- Почему вас отпустили, как вы думаете?

- Меня осудили на пять лет, но отпустили спустя два года и два месяца. Процесс такой, что наше государство периодически арестовывает гражданских активистов, которые становятся политзаключенными, и периодически их отпускает и задерживает новых. Государство должно было задерживать новых людей, а я был уже "старым" политзаключенным. Меня отпустили в марте 2016 года. В тот день отпустили всего 16 заключенных. Я думаю, это было связано с тем, что на государство было давление со стороны Европы и США.

- В чем главная причина того, что азербайджанские власти не хотят идти на контакт с гражданским обществом?

- С 2013 года началось давление на активистов и НПО, был закрыт офис "Радио Свобода" в Азербайджане, университет "Свободное слово". Это связано с тем, что эти активисты привлекали новое поколение к процессам, и государство увидело, что их уже невозможно остановить. Поэтому их пытались остановить путем арестов. Они арестовали ключевых людей, после чего процесс приостановился. Но даже после того, как выпустили политзаключенных, они не смогли продолжать свою деятельность как прежде. Был принят новый закон об НПО, их счета в банках были под контролем государства, а членов международных организаций Human Rights Watch, Amnesty International не впускают в страну, а также создают препятствия тем людям, которые раньше занимались активизмом. Например, сотрудники "Радио Свобода" были вынуждены переехать в Прагу.

- Чем вы занимаетесь сейчас?

- На данный момент серьезных препятствий для моей деятельности и давления нет, но периодически раз в две недели могут вызвать в отделение полиции, участковый проведет беседу, но серьезного давления нет и нет причин, чтобы покидать страну. Но даже если будут такие причины и даже угроза ареста, я все равно хочу остаться в стране и продолжать свою деятельность. И раньше, и сейчас я вел и веду блог и в данный момент являюсь одним из самых известных блогеров Азербайджана. У меня есть связи со всеми активистами, я организую встречи, хожу к домам политзаключенных и пытаюсь освещать их ситуацию и историю в медиа.

- В одном из видеопросов на улицах Баку, когда Алиев назначил свою супругу премьер-министром, люди в общем и целом ничего плохого не говорили о ситуации в стране. Чем вы объясните такие ответы? Все довольны?

- Я не думаю, что они все довольны ситуацией. Скорее, это связано со страхом. Если говорить на камеру что-то критическое, то их сразу позовут в полицейское отделение, будут опрашивать. В своих домах, по сарафанному радио эти люди недовольны ни властью, ни семейством Алиевых, но перед камерой никто об этом не будет говорить открыто.

- Насколько остро стоит вопрос политзаключенных, если говорить об отношениях Азербайджана с ЕС и США?

- Должны были быть приняты санкции со стороны США, так называемые санкции Смита, но этого не случилось. Шагов в отношении Азербайджана сделано не было. Азербайджан известен своей дипломатией подкупа и может подкупать дипломатов в ЕС, манипулирует ими, как марионетками. Мы считаем, что Европа мягче США в отношении Азербайджана. США больше критикует режим и оказывает давление на него. И Ильхам Алиев по возможности манипулирует политзаключенными, которых периодически отпускает, а потом продолжает арестовывать новых.

- Что нужно написать такого, чтобы попасть в разряд неблагонадежных с точки зрения властей?

- Если вы будете критиковать Алиева и его семью, то есть вероятность в 99%, что вас арестуют. 1% - это шанс, что твой статус не увидели, или это не вызвало резонанса. Но в основном арестовать могут за критику семьи президента и его самого. Что касается министров и депутатов, то их можно критиковать сколько угодно. Это не повлечет за собой ничего. Когда же дело доходит до Алиева — это красная линия. Дальше уже арест.

- Что должно произойти в стране, чтобы ситуация изменилась?

- Я не думаю, что выборы могут как-то повлиять на ситуацию в стране, потому что свободного выбора все равно нет. В парламенте нет ни одного оппозиционного депутата. Есть те, кого государство само посадило в парламент, но нет ни единого оппозиционера. Не думаю, что есть реальные законные возможности для перемен в стране, потому что Алиев каждый раз с помощью фальсификации выборов получает 95% голосов. Единственный способ изменения ситуации — восстание народа, революция.

- Каков процент людей, полагающих, что стране нужны изменения?

- За последние два года у нас два раза случилась девальвация. После первой девальвации народ стал очень агрессивным. В регионах малоимущие уже начали восставать, но государство как-то смогло их утихомирить. После второй девальвации агрессия среди народа усилилась, так как деньги обесценились более, чем в два раза. У всех есть долги в банках, они не могут их выплачивать, поскольку зарплаты на это не хватает. И если просто ходить по улицам в Баку, то вы увидите, что люди агрессивны, они еле сводят концы с концами. Очень редко в Баку можно увидеть улыбающегося человека. Они недовольны, но это нельзя назвать движением, это просто недовольные люди.

- На чем держится нынешняя власть при такой нестабильной социальной базе в стране?

- Если учитывать, что семья Алиевых находится у власти со времен СССР, то они уже 40 лет у власти. И их власть держится на страхе. Они держат в страхе весь Азербайджан. Но были протесты в регионах, например, события в Исмаиллы, когда глава исполнительной власти оскорбил народ, народ восстал, они сожгли дом главы исполнительной власти, машины, но государство смогло успокоить их с помощью насилия. Но серьезных протестов нет, протестное движение вообще не развивается. Так что, если что-нибудь и начнется, то начнется сразу и масштабно, и последствия таких действий будут очень плачевными для азербайджанского народа и государства. К сожалению, государство этого не понимает и каждый день принимает выгодные для себя законы, а народ становится все более агрессивным. Если все это взорвется, то всем будет очень плохо, последствия будут для всех тяжелыми.

Политолог: есть ли какая-либо политика в отношении Азербайджана?

Комментируя отношения между двумя странами, политолог Витис Юрконис отметил, что как показывают исследования, ситуация с правами человека в Азербайджане является наихудшей среди стран Восточного партнерства и по своим показателям находится ближе к государствам Центральной Азии, чем, к примеру, к Грузии, Молдове или Украине, которым "еще есть над чем работать в области прав человека". По словам В.Юркониса, политику Баку в отношениях с Западом часто называют "икорной дипломатией".

"Многие, наверное, слышали термин "икорная дипломатия", которым чаще всего обрисовывают политику Баку за рубежом. Это особенно чувствуется в Совете Европы, но есть и политики в Европарламенте, которые достаточно открыто поддерживают режим в Азербайджане, либо, по крайней мере, умалчивают о происходящих там нарушениях прав человека. Непонятно, как, к примеру, Азербайджан мог председательствовать в Совете Европы, организации, которая называет себя основной организацией по правам человека на Европейском континенте, которая декларирует демократические принципы и т. д. Это довольно точно иллюстрирует, какое место в отношениях с Баку занимают права человека. Энергетика, несомненно, берет верх. Тон США иногда бывает более критическим, но отчасти это обусловлено географическими обстоятельствами", - говорит В.Юрконис.

Что касается политики Литвы, которая также декларирует поддержку демократических ценностей, прав и свобод, то в этом плане, полагает эксперт, нужно ответить на вопрос есть ли какая-либо политика в отношении Баку в принципе.

"Азербайджан, как и все государства Восточного партнерства, часто виден через геополитическую призму. Не решаемый десятилетиями Нагорно-Карабахский конфликт, а не права человека является самой чувствительной, связанной с этой страной, темой. Для немалой части молодых политиков из различных партий приходилось принимать участие в различных молодежных форумах и конференциях в Баку, поэтому отношения и общение с некоторыми представителями властей достаточно хорошее. На это указывает и недавний визит главы МИД Азербайджана. Если мы хотим видеть Азербайджан частью Европы, права человека и свободы, независимые СМИ, принципы правового государства должны быть неотделимой частью этого", - заключает политолог.

"Вопрос, на который нужно ответить, есть ли у Литвы какая-либо политика в отношении Азербайджана, - продолжает В.Юрконис, говоря об отношениях Литвы с этой страной. - Проводим ли мы политику "двух уровней" (общение с официальным Баку для того, чтобы иметь возможность поднимать и другие вопросы, среди которых вопросы коррупции, прав человека, качества демократии и т..д.) или же общение происходит по принципу ad hoc? В Литве пока что немного информации об Азербайджане и спрос на такую политику небольшой. Но, имея в виду, какие задачи ставит перед собой Литва в вопросе политики ЕС Восточного соседства, информированная и принципиальная позиция была логичным продолжением нынешней политики".