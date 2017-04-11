Ауштрявичюс: европарламентариев не пустили в Беларусь на площадку АЭС

Политик отметил, что кроме него Беларусь хотели посетить Альгирдас Саударгас, Бронис Ропе и немецкий европарламентарий Ребекка Харм.

"Мы хотели побывать в Минске, встретиться с представителями исполнительных властей, задать им вопросы о строительстве Белорусской АЭС, а позднее, после встречи с представителями нескольких неправительственных организаций, побывать на площадке строительства АЭС в Островце", - сказал во вторник BNS П. Ауштрявичюс.

"Ответ из посольства Республики Беларусь в Бельгии говорил о том, что они не видят возможности из-за нехватки времени организовать подобные встречи", - добавил он.

П.Ауштрявичюс отметил, что европарламентарии планировали побывать в Беларуси 20 апреля, а к дипломатам этой страны по вопросу визита обратились еще на минувшей неделе.

Отрицательный ответ белорусов члены ЕП получили в понедельник.

По его словам, решение белорусов не впускать политиков - политизировано.

"Я считаю, что это реакция белорусских властей на принятую на минувшей неделе в Европарламенте резолюцию, осуждающую действия белорусских должностных лиц против активистов оппозиции во время протестов. Другое дело, что белорусская власть не особо стремится отвечать на вопросы, какие бы мы не задавали", - сказал П. Ауштрявичюс.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения требований безопасности. Минск такие обвинения отметает.