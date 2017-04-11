Ауштрявичюс: европарламентариев не пустили в Беларусь на площадку АЭС

 (5)
BNS
вторник, 11 апреля 2017 г. 18:35
Белорусские должностные лица решили не впускать в страну членов Европарламента, которые интересуются строительством на БелАЭС в Островце, сообщил европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.
Astravyets Nuclear Power Plant
© Reuters / Scanpix

Политик отметил, что кроме него Беларусь хотели посетить Альгирдас Саударгас, Бронис Ропе и немецкий европарламентарий Ребекка Харм.

"Мы хотели побывать в Минске, встретиться с представителями исполнительных властей, задать им вопросы о строительстве Белорусской АЭС, а позднее, после встречи с представителями нескольких неправительственных организаций, побывать на площадке строительства АЭС в Островце", - сказал во вторник BNS П. Ауштрявичюс.

Petras Auštrevičius
Petras Auštrevičius
© DELFI / Andrius Ufartas
Статьи по теме:
ЕП просит оценить, не использует ли Беларусь помощь ЕС для АЭС  (11)
Глава МИД Литвы призывает МАГАТЭ реагировать на нарушения при строительстве БелАЭС  (71)

"Ответ из посольства Республики Беларусь в Бельгии говорил о том, что они не видят возможности из-за нехватки времени организовать подобные встречи", - добавил он.

П.Ауштрявичюс отметил, что европарламентарии планировали побывать в Беларуси 20 апреля, а к дипломатам этой страны по вопросу визита обратились еще на минувшей неделе.

Отрицательный ответ белорусов члены ЕП получили в понедельник.

По его словам, решение белорусов не впускать политиков - политизировано.

"Я считаю, что это реакция белорусских властей на принятую на минувшей неделе в Европарламенте резолюцию, осуждающую действия белорусских должностных лиц против активистов оппозиции во время протестов. Другое дело, что белорусская власть не особо стремится отвечать на вопросы, какие бы мы не задавали", - сказал П. Ауштрявичюс.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения требований безопасности. Минск такие обвинения отметает.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Ауштрявичюс: европарламентариев не пустили в Беларусь на площадку АЭС (5)

Astravyets Nuclear Power Plant
Белорусские должностные лица решили не впускать в страну членов Европарламента, которые интересуются строительством на БелАЭС в Островце, сообщил европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

Сквернялис идет по стопам Буткявичюса: выясняется, зачем ему нужен Трудовой кодекс (12)

Algirdas Butkevičius, Saulius Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отчасти стал похож на бывшего премьера Альгирдаса Буткявичюса. Политик постоянно повторяет, что принятый прежней властью Трудовой кодекс (ТК) должен вступить в силу с 1 июля, несмотря на то, что им недовольны и работники, и работодатели.

Премьер Литвы: новый Трудовой кодекс вступит в силу в июле (3)

Saulius Skvernelis
Новый Трудовой кодекс, либерализующий трудовые отношения, принятый еще сеймом прошлого созыва, но отложенный на полгода, вступит в силу в июле с теми поправками, которые уже согласованы в Трехстороннем совете, повторил премьер Литвы.

Позиции премьера и президента Литвы в вопросе двойного гражданства расходятся (17)

Saulius Skvernelis, Dalia Grybauskaitė
Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что зарегистрированный в Сейме законопроект об узаконивании двойного гражданства - это наиболее эффективный путь решить проблемы находящихся за рубежом граждан Литвы. Советник президента Дали Грибаускайте говорит, что менять положения о гражданстве посредством закона нельзя - Конституционный суд (КС) разъяснил, что для этого нужен референдум.

Бывший главком ВВС Литвы уволен со службы из-за дискредитации министра обороны и главкома ВС (46)

Бывший главком ВВС Литвы уволен со службы из-за дискредитации министра обороны и главкома ВС
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис по предложению главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) уволил с профессиональной военной службы бывшего главкома ВВС, полковника Аудронюса Навицкаса, сообщило в понедельник министерство.
Facebook друзья
Rambler's Top100