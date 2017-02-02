Атташе Литвы по обороне в России будет назначен Монтвила

Атташе Литвы по обороне в России будет назначен полковник-лейтенант Пятрас Монтвила, подтвердили члены парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, который в среду рассматривал кандидатуры атташе.

П. Монтвила работает в системе обороны с 1992 года. Он поедет в Москву вместо Саулюса Пиктурны, который был отозван с должности в сентябре прошлого года из-за брака с жительницей аннексированного Россией Крыма.

С. Пиктурна 1 августа приступил к работе в посольстве, 18 августа женился на жительнице Крыма, а министерство поставил об этом в известность 26 августа. Офицер был отозван для консультаций 13 сентября.

П. Монтвила служил в международных миссиях, исполнял обязанности начальника штаба в Егерском батальоне Витаутаса Великого, командовал Логистическим батальоном общей поддержки Великого князя Литовского Витяниса и т. д.