Археологи подтвердили, что на взморье на самом деле нашли городище куршей

Археологические исследования показали, что прошлым летом, в региональном парке литовского взморья, в нескольких сотнях метров от утеса "Шляпа голландца", было обнаружено городище куршей.

Минувшим летом во время отдыха на литовском взморье биолог из Вильнюса Дарюс Стончюс между Гируляй и "Шляпой голландца" обнаружил до сих пор неизвестное городище куршей. Его он вычислил, пользуясь внешними признаками. На днях археологи Клайпедского университета провели исследования, которые подтвердили предположения вильнюсца. Специалистам удалось установить структуру городища, обнаружено краеугольное укрепление городища.

"Сохранились места, где были колья, место для костра, но многие вещи пришли в негодность, из-за почвы, которая уничтожает органику", - сказал LRT археолог Клайпедского университета Эдвинас Убис.

В культурном слое нашли фрагменты керамических горшков, необработанного, янтаря, зубы скота. Это признак того, что люди здесь жили и занимались различной деятельностью.

"Жилье около городища до сих пор не найдено, для его поиска нужно провести дополнительное исследование", - сказала археолог Мигле Урбонайте-Убе.

Предполагают, что городище относится к позднему железному веку.

"Это городище важно не потому, что находится на охраняемой территории, но он уникален в масштабе всей Литвы. На литовском взморье это второе такое городище. Еще одно находится в Паланге - гора Бируте. Других пока не найдено", - сказал директор парка Дарюс Ницюс.

Найденное весной городище включено в реестр объектов культурного наследия. Его назвали кукулишкским городищем, пишет LRT.lt.