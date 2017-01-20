Аналитик: президент Молдовы не главная фигура, но он может задать тон дискуссии

Молдова может аннулировать заключенное с ЕС соглашение об ассоциации для заключения "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским союзом. Такое заявление в ходе недавнего визита в Москву сделал молдавский президент Игорь Додон. Реализовать такие планы (Молдова - парламентская республика) И.Додону будет трудно, тем не менее своими действиями он может повлиять на общий тон дискуссии.

Заявления в Москве

Недавно избранный президент Молдовы Игорь Додон сдержал данное слово и свой первый визит нанес в Москву, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

В столице России молдавский лидер заявил, что его страна не против сближения с Евразийским союзом и попытается согласовать это с уже имеющимся соглашением об ассоциации с ЕС. Если же согласовать не получится, то И.Додон говорит, что можно будет его аннулировать.

"Для того, чтобы сделать следующий шаг - это дорожная карта сотрудничества с Евразийским экономическим союзом - нужно будет пересматривать некоторые положения соглашения об ассоциации с ЕС, либо этот документ, который был подписан в 2014 году, аннулировать", - утверждал И.Додон.

И.Додон также попросил президента России "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".

Какие последствия могут быть после таких заявлений молдавского лидера? Должность президента Молдовы носит скорее номинальный характер, главную роль в управлении и в выборе курса развития страны играет на данный момент проевропейски настроенный парламент. Все же президент может инициировать общественную дискуссию по вопросам, которые ему кажутся актуальными. Так утверждает глава действующего в Литве Центра исследований Восточной Европы Линас Кояла.

Linas Kojala © DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Важна ли Россия

С одной стороны, Молдова считается лидером европейской программы Восточное партнерство и страной, с которыми ЕС подписал Соглашение об ассоциации. Нынешний парламент Молдовы, как и правительство, настроены на продвижение страны в сторону Запада. Однако на последних выборах главы государства победу одержал И.Додон, которого открыто называют пророссийским кандидатом.

Несмотря на проевропейскую повестку дня, вопрос отношений с Россией для Молдовы очень важен. Молдавская продукция находит сбыт в России. В России же работает большое число так называемых гастарбайтеров, которые высылают немалые средства на родину. Стоит упомянуть и контрсанкции России, которые не нанесли существенного удара по странам ЕС, но сказались на ряде других государств, в частности и на Молдове, экспорт которой ощутил урон.

"Я думаю, что в данном случае И.Додон продолжает выполнять обещания своей предвыборной кампании, поскольку одно из них заключалось в том, чтобы дружить с Россией, стремиться улучшить отношения. Однако политическая система Молдовы такова, что президент не является главной фигурой при решении таких (выбор вектора развития страны - DELFI) вопросов. В данном случае он пытается задать определенный тон, создать определенный символизм: едет в Москву, делает заявления, которые могут иметь влияние без сомнения и с сфере политики. Но при всем этом нужно помнить, что главную функцию выполняет парламент", - утверждал в комментарии DELFI Л.Кояла.

По его мнению, есть надежда на то, что в парламенте останется сильная проевропейская коалиция, которая не позволит так легко изменить стратегическую ориентацию.

"Это будет сделать нелегко, но без сомнения президент и дальше будет пытаться показать своими символическими действиями, что это реально", - предсказывает аналитик.

"Они (заявления И.Додона - DELFI) не будут иметь прямых политических последствий сразу, страна действительно не сможет резко поменять направление своего движения. Но как президент, обладающий прямым мандатом от народа, он может сформировать символический нарратив. Так что в данном случае очень важно то, что задается тон. Насколько этому будут противиться учреждения имеющие реальную политическую силу, будет видно", - отметил Л.Кояла.

Дело не в геополитике

В Молдове популярны и прозападные, и пророссийсие идеи. На последних выборах главы государства представитель проевропейской партии совсем немного уступила И.Додону по количеству проголосовавших за нее избирателей. Подтверждает ли факт избрания президентом пророссийски настроенного лидера социалистов И.Додона, что в стране есть люди, которые поддерживают улучшение отношений с Россией, Евразийским союзом?

Л.Кояла сомневается в правильности такой оценки, когда утверждают, что молдавские избиратели на выборах голосовали либо за ЕС, либо за Евразийский союз. По его словам, проевропейские силы себя дискредитировали, поэтому голоса и достались И.Додону.

"Проведенные перед выборами исследования показывают, что основные критерии, по которым люди выбирали кандидатов, не были геополитическими. В первую очередь, это связано с недовольством тем, что страной управляли проевропейские политики, которые, декларируя европейские ценности, сами увязли в миллиардных скандалах, коррупции и т.д. Это в определенном смысле дискредитировало проевропейскую идею", - полагает K.Кояла.

При этом он добавляет, что не уверен в том, что молдавские граждане жаждут близких отношений с Евразийским союзом.

"Я не думаю, что люди реально хотят в Евразийский союз. Все опросы показывают, что в Молдове примерно одинаковое количество как тех, кто хотел бы двигаться в сторону Европы, так и тех, кто выбрал бы Евразийский союз. И так всегда было", - констатирует Л.Кояла.

© AP

Перспективы Восточного партнерства

Как Литве стоит относиться к наличию в Молдове, которая является активным участником Восточного партнерства, такого раскола? Л.Кояла подчеркнул, что Литва всегда была активным сторонником Восточного партнерства и всегда высказывалась за то, что такие страны как Молдова необходимы Европе.

По его словам, Литва всегда призывала к тому, чтобы странам ВП со стороны ЕС предоставлялись какие-то гарантии, которые поощряли бы проведение в стране реформ на пути к сближению с Европой. Однако в ЕС не всегда склонны уделять большое внимание проблематике ВП. По словам Л.Коялы, именно по этой причине ВП в целом "повисло в воздухе".

"Беда в том, что ЕС сегодня, наверное, с трудом может очертить свой взгляд в отношении стран ВП, в том числе и Молдовы. Литва в свою очередь всегда говорила, что если мы хотим изменений в этих странах, нужно им предоставить перспективу членства в ЕС. Позиция такова, что ты не можешь просто просить о проведении реформ, ты должен предоставить этим странам стимул, сказав, что если вы выполните домашнюю работу - станете членами ЕС. В Европе такой договоренности точно нет и это создает проблему. От стран ВП требуют выполнить домашнюю работу, провести реформы. Все это требовать легко, тогда как стимул, ожидающий после того, как все это будет выполнено, окончательный приз - не предоставляется", - продолжает Л.Кояла.

Аналитик скептически смотрит на ближайшие перспективы этой программы ЕС и предполагает, что Литве придется непросто в продвижении ВП.

"Трудно надеяться, что в ближайшее время в вопросе ВП произойдет какой-то прорыв. Литва и дальше будет поддерживать эту идею, призывать европейцев не забывать об этом регионе, чтобы был не только «брексит», проблема мигрантов, но и страны ВП. Но это будет нелегко", - заключил он.