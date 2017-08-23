Александр Подрабинек: дух пакта Молотова-Риббентропа не выветрился из Европы

В ходе проходившей в вильнюсской библиотеке М.Маджидаса конференции "Последствия нацистско-советского пакта в XXI-ом веке» он заявил, сейчас Запад пытается ограничить российскую экспансию в Украине экономическими методами, в то время как Украине сегодня нужна серьезная военно-политическая поддержка. В свою очередь бывший посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас также призвал к поддержке и назвал Россию во главе с президентом Владимиром Путиным "проблемой всей западной цивилизации".

Пакт Молотова-Риббентропа не является исключительным

"Я думаю, неудивительно, что пакт Молотова-Риббентропа все послевоенные годы так остро и так негативно воспринимался именно в Балтийских республиках и всей Восточной Европе. Страны Восточной Европы стали первыми жертвами этого пакта, а последствия сталинско-гитлеровских договоренностей растянулись на десятилетия. Но мне кажется ошибочным видеть в этом пакте нечто исключительно вопиющее в мировой истории", - полагает российский журналист.

По его словам, страны-победители, кроме СССР, представляли этот пакт как неподражаемый образец политического цинизма и геополитического злодейства: "И кто бы спорил, что это было и злодейством, и цинизмом, его можно представить также образцом, но образцом из большого ряда ему подобных".

А.Подрабинек при этом добавил, что два тоталитарных режима заключили соглашение, которое было направлено против третьих стран и народов.

"Это была их начальная цель, а конечный итог — более 60 млн. погибших во Второй мировой войне, о других потерях я не говорю. Для нормальных людей каждая человеческая жизнь представляет ценность, тоталитарная власть даже миллионы погибших в расчет не берет. Для нее это мелочь не достойная внимания, планируемые или неизбежные потери. Больше того, ее не слишком беспокоят и собственные людские потери, если ими оплачивается победа в войне или стабильность тоталитарного режима", - подчеркнул российский диссидент.

Участник конференции напомнил, что данный пакт для подписавших его сторон по своим последствиям оказался катастрофическим: это гибель более 26 млн. советских граждан и более 6 млн. немецких.

"Для Гитлера и Сталина расходным материалом были люди вообще, и чужие, и свои. Но разве пренебрежение интересами людей в других странах — это особенность нацистского и коммунистического режимов? Разве другие страны, в том числе демократии не договаривались за спиной заинтересованных народов с деспотиями? Разве годом раньше европейские демократии не договорились с Гитлером в Мюнхене? Московский договор 1939 года и Мюнхенский договор 1938 года — это явления одного порядка. Это высокомерное решение сильных стран устроить свою судьбу за счет слабых. Но разве Москва и Мюнхен — это все, о чем можно вспомнить? Что вы скажете о Ялтинских договоренностях 1945 года, когда все те же европейские демократии 7 лет назад договорившиеся с Гитлером, также цинично договорились со Сталиным, отдав на растерзание коммунистам всю Восточную Европу", - задавал он вопрос.

40 лет коммунистической диктатуры

По мнению А.Подрабинека, правительства США, Британии и Франции просто пренебрегли судьбами десятков миллионов человек, только что пострадавших от нацизма.

"Им добавили еще 40 лет коммунистической диктатуры. Ялта 1945 стоит в том же ряду, что Москва и Мюнхен. Это все те же межправительственные договоренности в ущерб интересам других стран и народов. И если заглянуть немного вглубь истории, то разве признание Западом большевистской диктатуры — это не удар в спину антикоммунистическому сопротивлению в России? Ведь это позволили вырасти монстру, который сначала на пару с Гитлером втянул 62 страны в мировую войну, а затем, вооружившись ядерным оружием, угрожал всему миру атомным апокалипсисом. И продолжает угрожать", - подчеркнул он.

А.Подрабинек назвал пакт Молотова-Риббентропа шаблоном, наглядной схемой того, как правительства и отдельные политики могут договариваться между собой, игнорируя интересы общества.

"Как правило, сначала чужого общества, но в конечном итоге и своего", - добавил А.Подрабинек.

Происходит и сейчас

Известный своей антикоммунистической позицией российский правозащитник утверждал, что примеры таких договоренностей существуют и в наши дни. Он напомнил о восстановлении дипломатических отношений США и Кубы, встречу Барака Обамы с Раулем Кастро, в ходе которой американский президент "всячески демонстрировал дружелюбие в отношении коммунистической диктатуры, реакция которой — лавина арестов диссидентов и ужесточение режимов в политических тюрьмах".

По его словам, наличие коммунистической диктатуры на Кубе не мешает и европейским игрокам иметь отношения с этим государством. После этого он перешел к Китаю, где "люди работают в таких условиях, которых не потерпели бы ни в одной демократической стране", но в то же время Китай считается важным для Запада партнером.

"Западные демократии, не заключая пакта Молотова-Риббентропа, прекрасно договариваются с тоталитарной властью к обоюдной выгоде. Державные интересы и выгоды бизнеса важнее интересов китайского общества. Да, оно молчит, но из тюрьмы особенно не докричишься", - подчеркнул А.Подрабинек.

К этому он упомянул и "икорную дипломатию" Азербайждана в европейских структурах. Сославшись на данные Европейской инициативы стабильности, А.Подрабинек сказал, что у Азербайджана в ПАСЕ есть группа друзей, депутатов ПАСЕ приглашают в Баку, где они получают подарки и т.д.

"Стандартный подарок для европейских депутатов за приезд в Баку поддержать режим Алиева — два килограмма черной икры", - говорил правозащитник, упомянув, что европейцы закрывают глаза и на результаты выборов в Азербайджане.

"Конечно, масштаб договоренностей между европейскими любителями черной икры и диктатурой Алиева совсем не тот, что у Молотова с Риббентропом. Но разве не отдельные политики в той или иной мере формируют политику своей страны? Разве не их способность договариваться с деспотиями приводит подчас к катастрофическим последствием. Разве не Черчиль сказал, что замолвил бы словечко за дьявола, если бы Гитлер вторгся в ад. Шутки шутками, но он сел и договаривался с дьяволом в Ялте, а потом Потсдаме, благодаря чему половина Европы жила в социалистическом аду до конца восьмидесятых", - напомнил А.Подрабинек.

Он также добавил, что в основе всех упомянутых соглашений лежит способность договариваться и договороспособность является одним из самых ценных качеств европейских политических деятелей.

"Однако когда способность договариваться обращается на тоталитарные страны, диктатуры и деспотии — это достоинство обращается в свою противоположность. Безответственную власть в принципе никто не может заставить исполнять взятые на себя обязательства. Ее можно заставить что-то сделать только ультимативно", - считает он.

Украине нужна поддержка

Уступками диктатуре со стороны демократии он назвал Мюнхен 1938 и Ялту 1945 годов. Однако и в наши дни он видит, что договоры далеко не всегда выполняются сторонами

"Мыльные договоры с деспотиями недолговечны. Разве защитил Литву от аннексии СССР подписанный в 1939 году и рассчитанный на 15 лет договор о взаимопомощи межу СССР и Литвой? И, наконец, многострадальная Украина, от которой путинская власть отрезала Крым. Есть действующий договор о дружбе и сотрудничестве от 1997 года, есть Будапештский меморандум, в котором большие и важные страны гарантировали Украине защиту ее суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия. И где сегодня эти договоры и меморандумы, кому они нужны и кто с ними считается? Что стало с Минскими соглашениями — это пустые бумажки, лопнувший пузырь" - перечислял А.Подрабинек.

"Сохраняя лицо, Запад сейчас делает вид, что пытается ограничить российскую экспансию экономическими санкциями, опоздавшими мерами. Украина нуждается сегодня в серьезной военно-политической поддержке, а санкции — пустая трата времени. Правильная, но это булавочные уколы», - добавил он.

В заключение о предложил в день 23 августа подумать, не стала ли Украина разменной монетой в большой геополитической игре сверхдержав, "не заключен ли негласный, но общепонятный пакт, в силу которого ни судьба Грузии, ни судьба Украины не являются по настоящему достойным поводом для того, чтобы задевать жизненно важные интересы агрессивной ядерной державы".

"Пакт Молотова-Риббентропа давно умер, но дух его живет. Мне кажется, он не выветрился из Европы и продолжает оказывать влияние на политику многих стран", - отметил А.Подрабинек.

Вайтекунас назвал Россию проблемой западной цивилизации

Бывший посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас также призвал в ходе своего выступления выражать всяческую поддержку этой воющей стране. Он заявил, что "президент Путин и возглавляемая им Россия — это проблема, а не возможность".

"И это проблема всей западной цивилизации. Конфликт президента Путина с Западом имеет глобальный характер. Это не конфликт на Донбассе, не война на Украине, не прошлая война с Грузией — это полнокровная война Российской федерации с Украиной, пока с ограничением видов вооружения. Но это операция, агрессия и война России", - считает он.

П.Вайтекунас отметил, что урегулирование любого конфликта не является целью Владимира Путина, если он не будет урегулирован на условиях Кремля. А эти условия таковы, что российский президент согласится в какой-то мере урегулировать конфликт, если Россия не будет признана частью конфликта. Кроме того, Россия, по словам П.Вайтекунаса, будет пытаться остановить реформы в Украине и интеграцию страны с ЕС. В то же время для Украины важное условие заключается в том, чтобы достичь успеха в интеграции.

"Успех Украины жизненно необходим. Сейчас с Украиной все более или менее хорошо. Власти смотрят в сторону Запада, с трудом, но осуществляют реформы, успешно сопротивляются агрессии России, но если в ближайшие 5-7 лет не будет большого успеха, Украина может стать источником больших проблем, что в Европе еще не совсем понимают. В Европе нет лидера, который понял бы и смог бы руководить политикой Европы в отношении Украины", - уверен он.

Кроме того, он убежден, что Украине нужно предоставить оборонительное вооружение, особенно противовоздушное.

"Президент Путин не может уйти, мы не можем позволить, украинцы не могут отпустить президента Путина как победителя. Он должен заплатить за агрессию, и россияне должны убедиться, что он никакой не супермен, никакой не мировой лидер, а элементарный лузер. И внешняя политика несет и принесет России только лишь несчастья, убытки и лишает перспективы достигнуть чего-то в современном мире. Кроме того, приближает Россию к дезинтеграции. Давайте почтим Украину, которая берет на себя большую часть энергии российской агрессии на Донбассе в Украине и ее остается меньше Литве, Европе, Западу", - резюмировал он и предложил также не отдавать В.Путину русский язык: "Мы должны забрать у Путина русский язык".

"Мы должны протестовать, язык не принадлежит президенту Путину, не отдадим ему язык. Если мы его вытолкнем из своего понимания, своей жизни — сделаем подарок президенту Путину. Не будем делать ему подарки, которые ему не принадлежат", - призвал он.