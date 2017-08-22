Адамкуc: Россия руками белорусов сооружает атомную бомбу под Вильнюсом

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BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 12:09
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус призывает организовать встречу глав региона по вопросам энергетики.
Valdas Adamkus
© DELFI / Andrius Ufartas

На международной конференции по вопросам региональной безопасности в Вильнюсском университете (ВУ) во вторник В.Адамкус высказал критику в адрес нынешних властей Литвы за их неспособность убедить соседние страны Европейского союза (ЕС) в том, что строящаяся вблизи Литвы в белорусском Островце атомная электростанция (ОАЭС) создаёт угрозу. В.Адамкус ОАЭС назвал "атомной бомбой".

По утверждению экс-президента, Литва также могла бы сплотить региональную оппозицию против прокладки по дну Балтийского моря газопровода Nord Stream между Россией и Германией.

"Литве на саммите ЕС необходимо ставить вопрос не только по Nord Stream 2, но и относительно Островца, стремиться к созыву посвящённой энергетике встречи политических руководителей всего региона с обозначением всех новых угроз", - сказал он на конференции по региональной безопасности.

"Россия руками белорусов сооружает атомную бомбу на подступах к самому Вильнюсу, а мы не в состоянии ни убедить европейские страны в нашей обеспокоенности, ни договориться с ближайшими соседями", - констатировал Адамкус.

Позиция Литвы по вопросу Островецкой АЭС остаётся неизменной: строительство Островецкой АЭС, которое ведёт российский РОСАТОМ, должно быть прекращено в связи с несоответствием проекта международным стандартам экологической и ядерной безопасности, кроме того, она может помешать Литве синхронизировать свои электросети с Западной Европой. Минск все эти претензии категорически отметает.

Литва приняла специальный закон о бойкоте электроэнергии с ОАЭС, но некоторые эксперты говорят, что этот шаг не имеет смысла, поскольку к бойкоту не присоединились соседние страны, в первую очередь Латвия.

BNS
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