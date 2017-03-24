100 дней правительства Литвы: более 10 замен важных руководителей

Глава компании Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги) Стасис Дайлидка



Возглавлявший в течение десяти лет это крупнейшее государственное предприятие С.Дайлидка в конце декабря объявил, что подает в отставку, потому что у него нет политической поддержки и он ощущает личное давление со стороны "определенных групп". Компания Lietuvos geležinkeliai подверглась критике за непрозрачные внутренние сделки и распределение финансовой помощи.

Руководитель Государственной налоговой инспекции Дайнорас Брадаускас

Министр финансов Вилюс Шапока освободил его от должности 20 января, аргументируя материалами правоохранительных органов о том, что Д. Брадаускас в 2015 году информировал вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса о ходе налоговых проверок концерна и компании Vilniaus prekyba.

Глава предприятия услуг авиационной навигации Oro navigacija Альгимантас Рашчюс

Возглавлявшего это госпредприятие с 2001 года А. Рашчюса министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис уволил 2 февраля. По словам министра, работа предприятия не раз вызывала сомнения по поводу вероятной коррупции, а директор не принимал во внимание замечаний относительно предположительно непрозрачных конкурсных закупок.

Руководитель Департамента туризма Юргита Казлаускене

Она сообщила о своем увольнении министру экономики Миндаугасу Синкявичюсу 10 февраля из-за критики в свой адрес за использование сделанных за рубежом фотографий для рекламы Литвы в рекламной кампании, получившей финансовую поддержку государства. Ю. Казлаускене сказала, что ее решение было обусловлено и другими "событиями нескольких последних месяцев", но ничего подробнее о них не рассказала.

Глава Центра регистра Кястутис Сабаляускас

Возглавлявший Центр регистра двадцать лет К. Сабаляускас 20 февраля сообщил министру юстиции Милде Вайнюте, что подает в отставку. Публично причины его увольнения указаны не были, но К. Сабаляускас уволился после выводов на основе аудита о неэффективном управлении финансами предприятием.

Руководитель предприятия Infostruktura Дарюс Диджгальвис

Временный руководитель государственного предприятия услуг сети передачи данных Infostruktura Д. Диджгальвис тоже сообщил о своей отставке 20 февраля. Он уволился спустя месяц после того, как Министерство транспорта и коммуникаций объявило, что проверит информацию о предположительно непрозрачных закупках, однако уверял, что его отставка с аудитом не связана.

Глава Строительной инспекции Лайра Наливайкене

Начальник Инспекции по территориальному планированию и строительству Л. Наливайкене в конце февраля сообщила, что покидает инспекцию, потому что получила предложение в частном секторе. Она возглавляла инспекцию с 2008 года.

Заместитель директора Литовской дирекции автодорог Дайвис Забулёнис

Министр транспорта и коммуникаций Р. Масюлис освободил его от должности 6 марта, получив материал Службы спецрасследований о предположительно непрозрачных связях с Р. Курлянскисом и бывшим руководителем строительной компании Kauno tiltai.

Председатель Главной комиссии по служебной этике Ромас Валентукявичюс

14 марта Сейм удовлетворил заявление Р. Валентукявичюса об отставке. Его критиковали за политизацию комиссии. Председатель Сейма Викторас Пранцкетис сказал, что имидж учреждения скомпрометирован.

Руководитель CPO LT Роландс Чярняускас

Главу ответственного за централизованные закупки предприятия министр экономики М. Синкявичюс уволил 14 марта. По словам министра, решение принято с учетом установленных Службой конкурсных закупок в результате проверок нарушений и недостатков.

Директор Государственной инспекции охраны данных Альгирдас Кунчинас

Возглавлявший учреждение в течение десяти лет А. Кунчинас 17 марта сообщил министру юстиции М. Вайнюте, что уходит в отставку по личным причинам и планирует выйти на пенсию.

Вскоре может потерять должность и глава Национальной земельной службы Даниэлюс Куприс

Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас 15 марта заявил, что не доверяет ему, однако сам Д. Куприс уходить в отставку не намерен. Министр обещает уволить руководителя службы после ее реорганизации.