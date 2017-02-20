Знаменитости ответили на призыв Статкявичюса к эмиграции: счастливого пути, Юозас

В ноябре прошлого года Статкявичюс получил из рук министра культуры Шарунаса Бирутиса награду за заслуги перед Литвой и сказал, что у него на родине есть еще немало неоконченных идей.

Кажется, мнение Статкявичюса изменилось, в фейсбуке он возмущался ситуацией в Литве и написал, что "лучше любить эту Литву издалека".

Juozo Statkevičiaus nuomonė © Facebook

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Слова дизайнера вызвали настоящую бурю. Множество известных людей отреагировали на них и высказали свое мнение.

Режиссер, сценарист и специалист по рекламе Йонас Банис в фейсбуке призвал клиентов Статкявичюса прислушаться к его словам и эмигрировать.

"Дорогие поклонники этого заболевшего звездной болезнью мусора, уезжайте все отсюда как можно скорее и не мешайте нам спокойно наводить порядок у нас во дворе. Поскольку чем меньше в Литве будет таких вшивых недоумков, как большинство тех, кого умиляет творчество этого ничтожества, тем лучше будет жизнь в нашей стране.

Уезжайте отсюда все, кто считает, что наша страна им что-то должна. Поскольку государство - это мы все вместе. И оно такое, какие мы. Оно такое, каким мы его создали. Не власть, а сами жители Литвы на протяжении 27 лет воровали у государства, а сейчас возмущаются, что оно не такое хорошее, какое создали люди, живущие где-то в другом месте.

А кто нам мешал создавать такое же? Власть? А так кто же иной, как не вы из года в год выбираете в первую очередь экс-коммунистов, потом всяких успасских, паксасов, гражулисов и наконец карбаускисов.

Кому вы таким образом отомстили? Сами себе? Кто каждый год крадет у государства налоги на три миллиарда евро - еще до того, как они попадают в бюджет? Кто каждый год покупает нелегальное горючее, алкоголь, сигареты на сотни миллионов? Марсиане?

Если бы в течение этих 27 лет вы платили налоги так честно, как эстонцы, то наша страна была бы в два раза богаче. В два раза. В два раза больше были бы доходы, пенсии, зарплаты учителей и врачей, инвестиции в инфраструктуру... Но нет. Все растаскали, съели и сейчас еще насрали на стол. Не беспокойтесь - мы, те, кто остаемся, уберем. А вы валите отсюда и никогда не возвращайтесь", - писал Банис.

В числе тех, кто возмутился опусом Статкявичюса был и Саугирдас Вайтулёнис.

"Может, может этот Юозас наконец-то эмигрировать? Грозится каждый месяц! И как нарочно – обычно по выходным... Ну сколько можно гнать на эту Литву? Или голые селфи или бред о том, как его не оценили и как в Литве плохо.

Всего доброго, счастливого пути, успеха в Париже, Нью-Йорке, на обложках Vogue и везде, где с распростертыми объятьями принимают неоцененные таланты из Литвы!", – писал он.

Марийонас Микутавичюс посмеялся над Статкявичюсом и спросил, куда же все готовятся ехать. Ему вторил Саулюс Прусайтис: "Могу захватить с собой, буду ждать у Statoil. Ждем всей семьей".