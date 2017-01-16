Зимняя сказка: чарующие пейзажи в Вильнюсе

Тем, кто хочет полюбоваться красочной зимой, далеко ехать не нужно: зимняя сказка может явиться в Бельмонтасе, находящемся рядом со старым городом Вильнюса.
Провести время на природе можно, не уезжая далеко от центра столицы. Как вильнюсцы, так и гости столицы могут посетить Бельмонтас, находящийся в Павильнюсском региональном парке. Заснеженная старая мельница смотрится еще загадочнее и возбуждает фантазию, а занесенные снегом поля заставляют вспомнить о таинственной и красивой литовской зиме.
DELFI предлагает полюбоваться видами Бельмонтаса.