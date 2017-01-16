Провести время на природе можно, не уезжая далеко от центра столицы. Как вильнюсцы, так и гости столицы могут посетить Бельмонтас, находящийся в Павильнюсском региональном парке. Заснеженная старая мельница смотрится еще загадочнее и возбуждает фантазию, а занесенные снегом поля заставляют вспомнить о таинственной и красивой литовской зиме.

Тем, кто хочет полюбоваться красочной зимой, далеко ехать не нужно: зимняя сказка может явиться в Бельмонтасе, находящемся рядом со старым городом Вильнюса.

Карбаускис разозлился на насмешки в связи с покупкой фортепьяно Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал, что идею покупки фортепьяно для парламента выдвинул не он, а депутат профессор Витаутас Юозапайтис.

Зимняя сказка: чарующие пейзажи в Вильнюсе Тем, кто хочет полюбоваться красочной зимой, далеко ехать не нужно: зимняя сказка может явиться в Бельмонтасе, находящемся рядом со старым городом Вильнюса.

Однополое партнерство в Литве одобрили бы 11% жителей Регистрацию однополого партнерства одобряют 11% опрошенных жителей Литвы, а возможность заключения брака между гомосексуалами положительно готовы оценить 7% респондентов, свидетельствует опрос.

"Не на зарплату": невидимая сторона жизни главы театра оперы и балета Участок земли и дом в роскошном квартале Лауру, усадьба в Молетском районе на берегу озера, дорогая квартира, еще один участок земли за несколько сотен тысяч, дом в Каунасе – так живет семья главы Литовского театра оперы и балета (ЛТОБ) Гинтаутаса Кевишаса.