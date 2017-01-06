Зима украсила взморье: так выглядит начало наводнения

В региональном парке дельты Немана сейчас очень красиво. Природа создала совершенный пейзаж. Правда, уже началось наводнение. Его масштабы можно оценить в галлерее.

Наблюдать за наводнением в региональный парк приезжают люди не только со взморья, но и со всей Литвы. Для местных жителей это время - время особых сложностей, но это все же интересное природное явление.

Жители взморья знают, что с наводнением приходится бороться каждый год. Эколог дирекции национального парка Робертас Кубилюс сказал, что сейчас уровень воды поднялся до 30 см.

По словам эколога, машины через затопленные участки перевозят тракторы на тралах.

"Своим ходом машинам ехать запрещается, их перевозят на трале. У трала стоят две очереди: в одной - люди с разрешениями, это местные жители, службы, в другой - гости дельты Немана", – сказал Кубилюс.

Правда, он подчеркнул, что если уровень воды упадет до 19 см, машины смогут ехать своим ходом.

По словам специалиста, наводнение может длиться еще несколько недель.