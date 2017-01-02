Жуткие находки в Нерис: выясняется реальный масштаб ущерба

2 января бывший вице-министр охраны окружающей среды Линас Йонаускас в Facebook поделился жуткими фотографиями, на которых видны дохлые лососи в Нерис. Предполагают, что редкая рыба, занесенная в Красную книгу Литвы сдохла из-за отходов, которые попали в реку во время аварии.

"Я не сомневаюсь, что найденные рыбаками под Вильнюсом, в Нерис, мертвые лососи - последствие фекальной аварии в Вильнюсе", - писал в социальных сетях активист.

Как позже он пояснил журналистам, фотографии ему прислали рыбаки. Их сделали у Шиленай.

"Сидя в кабинетах, сложно увидеть сдохшую рыбу, поэтому, я думаю, для того чтобы оценить реальный ущерб, природоохранники должны тщательно осмотреть и исследовать реку, пока не наступили холода. Не хочется быть плохим пророком, но, я думаю, что реальный ущерб, нанесенный экосистеме - в несколько раз больше, чем 300 000 евро", - писал Йонаускас.

Научный сотрудник Центра научных исследований Кястутис Скрупскялис подчеркнул, что лосось - одна из самых чувствительных к биологическому и химическому загрязнению рыб. "В данном случае имеет место биологическое загрязнение, пока лосось массово не дохнет. Вряд ли это будет долгосрочное влияние, ведь большая часть фекалий уже смыта вниз по реке", – сказал ученый.

По словам Скрупскялиса, что-либо предпринимать для защиты рыбы уже поздно, нанесенный ущерб необратим. "Биологическое загрязнение быстро распространяется и устранить его в данном случае никак нельзя. Надо было раньше останавливать эту утечку", – сказал собеседник.

Чтобы предугадать судьбу лососевых, нужно оценить воздействие на лососевых слива отходов в реку. "Сомневаюсь, что это станет летальным исходом для всей популяции лососей в реке. Не думаю, что влияние очень значимое и смертельное", – сказал Скрупскялис.

Перед самыми праздниками, 23 декабря, в центре Вильнюса произошла авария магистральных сточных труб, поэтому в окружающую среду попали отходы. Для ликвидации аварии мэрия созвала Комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая решила, что лучше всего направить отходы в реку Нерис, но не оставлять несколько районов города без воды.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поддержал такое решение и сказал СМИ, что комиссия поступила правильно.

По предварительным подсчетам, природе был нанесен ущерб в размере 300 000 евро.

Результаты лабораторных исследований Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона показали, что в воды Нерис с отходами попали аммоний, БПК7 (биохимическое потребление кислорода в течение 7 суток), нитриты, нитраты, фосфаты, хлориды и другие загрязнители.

Между тем, вице-министр охраны окружающей среды Миндаугас Гудас считает, что не стоит сразу же сваливать вину за гибель лососей на аварию, стоит обратить внимание и на другие обстоятельства.

"Надо иметь в виду, что недавно завершился нерест лососей, после него рыба бывает ослаблена и часть ее естественным образом дохнет - не надо исключать и такую возможность. Если бы уровень загрязнения был на самом деле большим, то были бы заметны и иные последствия, к примеру, гибла бы и другая рыба", – считает вице-министр.