Журналистка о преследовании геев в Чечне: их считают нелюдями, так было при Гитлере

Публикация "Новой газеты" о преследовании в Чечне гомосексуалов и случаях пыток, гибели представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в этой республике Российской Федерации вызвала волну критики в адрес чеченских властей со стороны мирового сообщества, но не российских властей.

По словам журналистки "НГ" Елены Милашиной происходящее сейчас в Чечне — это преступления против человечности. Об этом она заявила в разговоре с членом литовской делегации в ПАСЕ, членом Сейма Литвы от партии "Союз Отечество - Христианские демократы Литвы" Эмануэлисом Зингерисом.

Еще один собеседник литовского политика, член совета "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетов в свою очередь заявил, что молчание и безнаказанность приводят к тому, что в Чечне становится возможным массовый террор.

Преследование геев в Чечне и реакция

В начале апреля "НГ" опубликовала ряд материалов о массовом преследовании в отношении гомосексуалов в Чеченской республике. Глава республики Рамзан Кадыров назвал появление такой информации в СМИ "массированной информационной атакой" на республику.

После ее появления на собрании в главной мечети Грозного советник Р.Кадырова Адам Шахидов публично обвинил сотрудников издания в клевете и назвал их "врагами нашей веры и нашей родины". По итогам собрания была принята резолюция, содержавшая следующую фразу: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности". В редакции "Новой газеты" заявили, что подобная резолюция "подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами".

Вчера, по инициативе литовских парламентариев Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила преследование геев в Чечне и призвала провести расследование. Текст резолюции ПАСЕ представили члены Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис и Кястутис Масюлис.

"Последние сообщения о возможных похищения членов общины ЛГБТ, их тайном помещении в заключение, пытках и убийствах без суда в Чечне - это новый вызов Совету Европы; организуемое государством массовое преследование определенной группы в связи с половой ориентацией вызвает большую озабоченность, ведь в стране-члене Совета Европы происходят массовые зверства. Это побуждает Совет Европы срочно предпринять действия и резолюцию, в которой указывается провести специальное расследование по этому вопросу", - говорится в документе.

Э.Зингерис сообщил агентству BNS, что представители различных партий единогласно одобрили резолюцию. Он отметил, что ситуацию депутатам в Страсбурге представили парламентариям правозащитники и журналисты из России.

"Мы видели гитлеровскую политику - это преступления против человечности. Меня особо потрясли рассказы российских демократов о том, что сами семьи убеждают убивать своих детей", - сказал Э. Зингерис. Он отметил, что организации сексуальных меньшинств просят Евросоюз приютить скрывающихся геев.

На ситуацию с гомосексуалами в Чечне также обратила внимание и постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, которая выразила озабоченность ситуацией с правами геев в Чечне.

"Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о похищениях, пытках и убийствах людей в Чечне по признаку сексуальной ориентации", - говорится в заявлении Хейли, опубликованном на сайте представительства США в ООН.



Приводим вашему вниманию разговор Э.Зингериса с журналисткой "Новой газеты", которая долгие годы работает в Чечне и чей материал и послужил началом всей истории и членом совета "Российской ЛГБТ-сети" Игорем Кочетковым, активисты которой приютили беглых и пострадавших чеченских геев.

Чечня - государство в государстве

Е.Милашина отметила, что Чечня в России — это государство в государстве, на которое не распространяются законы РФ: "Не действуют они там". Уже на протяжении 12 лет журналистка работает в Чечне, куда приехала после убийства ее коллеги Анны Политковской. По ее словам, у "Новой газеты" в Чечне много источников, поскольку издание является практически единственным СМИ, постоянно работающим в Чечне, несмотря на то, что это очень закрытая территория.

"Мы пытаемся там работать и рассказывать миру, что там происходит. Именно поэтому к нам обратились правозащитные организации с просьбой проверить информацию об убитом человеке. Когда мы стали ее проверять, то выяснили, что этот человек был действительно задержан. В результате страшных пыток у него были разорваны ноги, гнили раны, у него была гангрена, его практически убили за то, что он чеченский гей", - добавила она.

Когда журналисты "НГ" стали проверять эту информацию выяснилось, что этот мужчина был не единственным задержанным, а задержания были массовыми.

"Это была организованная кампания против чеченских геев-мужчин", - утверждала Е.Милашина.

"По нашим данным, полученным из силовых структур Чечни, на середину марта было задержано более 160 человек. По неподтвержденным данным, убиты более 50 человек. На момент первой публикации мы смогли подтвердить смерть трех погибших. Поговорив с жертвами мы подтвердили информацию о том, что в Чечне задержано огромное количество людей только по признаку их сексуальной ориентации", - говорила журналистка.

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Ветхозаветные понятия

После публикации первой статью на эту тему угрозы стали поступать и журналистам "НГ".

"Чеченское правительство, чеченские общественные деятели не отрицали сам факт задержания и массовых пыток. Они отрицали сам факт существования геев в Чечне. Собственно говоря, они официально заявляли, что если бы такие люди были на территории Чечни, их надо было бы убить. Потому что чеченское общество настолько благородно, что такие люди не могут там существовать. Это действительно риторика нацистской Германии. Это была чистка, и она может быть продолжается, потому что по-прежнему задержаны сотни", - добавила она.

Журналистам и правозащитникам, по словам Е.Милашиной, удалось вывезти несколько десятков чеченских геев из Чечни, в результате чего они добились свидетельских показаний. Она уточнила, что после первой публикации пострадавшие люди стали обращаться за помощью и у "НГ" уже есть доказательства: "Эти люди говорят, правда, говорят в условиях, когда им нужно обеспечивать полную конфиденциальность, потому что ситуация для них очень опасная".

"Она опасна с двух сторон - со стороны власти и чеченского общества. Оно ультраконсервативно, в нем существуют ветхозаветные понятия о чести рода и если становится известно, что член рода гомосексуал, то это позор для семьи и рода, и он смывается только кровью этого человека. И это реально действует в сегодняшние дни", - рассказала журналистка о ситуации, когда люди, столкнувшись с этим, боятся за себя и своих родственников, которые, по сути, от них отреклись, боятся, но тем не менее начинают говорить.

"Хотя российское правительство по-прежнему отрицает сам факт происходящего в Чечне, мы просим предоставить гарантии для этих людей, защитить их на уровне государства, чтобы эти люди могли обратиться с Следственный комитет, прокуратуру. Никаких шагов для этого пока реально не предпринимается. И факт, что официальных заявлений нет, используется как повод отрицать всю ситуацию", - заверила Е.Милашина.

По ее словам, издание пытается вскрыть эту реальную ситуацию: эвакуированы люди, жертвы, которые прошли через лагеря, которых пытали.

"Если мы не будем говорить об этом, все эти люди погибнут", - считает она.

Сложился авторитарный безнаказанный режим

Как говорит работающая более 12 лет в Чеченской республике журналистка, за это время в регионе сложился авторитарный режим внутри российского государства, который "практикует массовый террор по отношению к жителям Чечни".

"На жителей Чечни не распространяются законы РФ, они не могут пожаловаться, боятся жаловаться, поскольку как только они жалуются, к ним приходят домой и делают все возможное с ними и их родственниками", - утверждаеn Е.Милашина.

"Это достаточно сложный режим, он использует чеченские традиции, чтобы применить еще больше репрессий в отношении жителей, заставить их молчать. Тот, кто поднимает голос, подвергается, по меньше мере, публичному унижению. И самое страшное - это, конечно, убийство. Проблема безнаказанности этого режима со стороны федеральной власти — это основной принцип отношений между Путиным и Кадыровым. Чеченские силовики и власть могут делать все, что угодно, и остаются безнаказанными. Это федеральная политика по отношению к Чечне", - добавила она.

После убийства Бориса Немцова ситуация ухудшилась, отмечает Е.Милашина. Она говорит, что чеченские власти очевидно связаны с этим убийством и являются если не заказчиками, то организаторами — все это раскрыли федеральные службы России.

"Сейчас идет суд над исполнителями убийства Немцова, это чеченцы, но из суда и следствия категорически исключены все нити, которые ведут к организаторам и заказчикам, т. е. чеченским властям. Когда Кадыров почувствовал, что остался безнаказанным за это убийство, уровень агрессии террора в Чечне резко возрос. Мы стали фиксировать не только задержания и пытки, а массовые внесудебные казни. И то, что случилось в феврале-марте с чеченским ЛГБТ-сообществом — это уже преступления против человечности, прямая аналогия с нацистским режимом в тридцатые годы. Людей преследуют, потому что считают нелюдями, даже не животными, их считают грязью, от которой нужно избавиться. Ровно такое же отношение было у Гитлера к цыганам, евреям и ЛГБТ", - говрит журналистка.

"Мы имеем дело в зачисткой"

Член совета "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков в свою очередь отметил, что "сегодня можно уверенно утверждать о сотнях потерпевших на территории Чеченской республики".

"Об этом свидетельствуют те, кого мы вывезли и кому сейчас помогаем. За три недели работы нашей горячей линии к нам обратились около 70 человек из Чечни, которые подтверждают, что написано в "Новой газете" и рассказывают новые подробности. Более 30 человек мы смогли вывезти из Чечни и оказываем им помощь. И эти люди говорят. Пока анонимно. Они пока не могут обратиться в правоохранительные органы, но, тем не менее, они говорят", - уверял он.

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Происходящие в Чечне гонения на представителей сексуальных меньшинств он назвал беспрецедентными в истории России и Европы.

"Мы имеем дело с зачисткой, когда поставлена задача зачистить Чеченскую республику от геев. Полиция забирает людей из дома, с места работы, отвозят к секретные тюрьмы, где начинают пытать, в том числе электрическим током, избивают. От них добиваются только одного, чтобы они назвали новые имена, чтобы этих людей тоже забирать и пытать. Потом их выдают родственникам и объясняют: либо вы их убьете, либо мы их убьем. Цель — уничтожение геев в Чечне либо руками родственников, либо руками властей", - рассказывал И.Кочетков.

Он согласен к Е.Милашиной, что к этому приводит не только безнаказанность чеченских властей, но и молчание самих геев.

"Чеченские геи всегда молчали, они нигде не могут сказать, что они геи и потребовать соблюдения их прав и человеческого достоинства. Многие их них женаты и имеют детей, полностью соблюдают чеченские традиции, тем не менее, именно это молчание привело к тому, что геи оказались той группой, которую можно абсолютно безнаказанно уничтожать при этом даже при одобрении общества", - полагает И.Кочетков.

Рамзан Кадыров и его окружение, по словам И.Кочетова, публично говорят о том, что геев надо убивать, что говорит о том, что они считают, что в убийстве гея нет ничего предосудительного.

"По сути дела, это позиция, которая никак не осуждается и даже поощряется федеральными властями. Большинство дел, связанных с нападениями на ЛГБТ-активистов, остаются безнаказанными. Это молчание и безнаказанность приводит к тому, что становится возможным массовый террор", - подытожил он.

На это Е.Милашина добавила, что террор в Чечне происходит уже много лет, нынешние же преследования геев, по ее словам, это преступления против человечности.

"Это то, чего в России до последнего времени не было", - резюмировала она.