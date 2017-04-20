Жизнь в районе вокзала: видят, как уезжает Литва

"Видите, очереди нет. Литва уехала", - улыбнулся часовщик, работающий напротив Каунасского автовокзала. Представители малого бизнеса стали безмолвными свидетелями уезжающей Литвы – люди, которые снуют в районе вокзала, их услугами пользуются редко. Процветают только заведения общепита.

Новый самый современный автовокзал Литвы был открыт в конце января этого года. Большую часть здания занимает торговый центр, кроме того, есть более мелкие арендаторы – кафе, обувные магазины, книжный, пекарня, салон красоты.

На вокзале есть подземная стоянка на 200 машин. На новом вокзале оборудован 21 перрон, раньше их было 26.

Согласно подсчетам, каждый день Каунасский автовокзал посещают примерно 10 000 человек. Это в два раза больше, чем в Вильнюсе. Как новый вокзал повлиял на жизнь работающих рядом предпринимателей?

Обновлен вокзал, обновлен и проспект Витаутаса. Там работает немало предпринимателей. Правда, большая их часть настроена пессимистически.

Сначала мы заглянули в мастерскую, где ремонтируют мобильные телефоны. Большая часть телефонов - с битыми экранами. Кажется, что работы у мастеров много. Однако они говорят, что заработка почти нет, несмотря на то, что работы немало. Кроме того, появление нового автовокзала к увеличению числа клиентов не привело. Немного больше клиентов бывает в магазинах, где продают аксессуары для мобильных телефонов, но эти магазины находятся в здании автовокзала.

Недалеко находится мастерская по изготовлению ключей В.Малинаускаса. Работники мастерской сказали, что сразу, как только открылся вокзал, работы было больше, но это было недолго, пока все арендаторы сделали ключи. Потом работа пошла в прежнем темпе.

Далее идет мастерская часовщика. Мастер сказал, что работает в свое удовольствие. Его мастерская находится прямо напротив вокзала, поэтому он через окно видит уезжающих и приезжающих. Похоже, приезжающих меньше.

"Видите, очереди нет. Ее нет не только у меня. Людей нет. Просто в Литве не осталось людей", - печально улыбнулся мастер.

Но не все так плохо. Похоже, ситуация в заведениях общепита иная, предприниматели не жалуются.

В старом здании вокзала находится кафе, вернее, современная столовая – берешь поднос и идешь выбирать еду. Обед здесь можно выбирать из трех вариантов – его стоимость 2,9, 3,7 и 3,9 евро.

"Ведарай" стоит 2,7 евро, курятина с соусом карри и карбонад – по 3 евро. Суп – 1 евро.

Похоже, рынок диктует свои условия, цены на обеды в рабочие дни во всех заведениях рядом с вокзалом примерно одинаковые. В кафе напротив вокзала гороховый суп и суп из свежих овощей также стоит 1 евро, томатный суп дороже – 1,40 евро. Жаркое там стоит 3,90 евро, а тушеная курятина или свиной гуляш – 3,5 евро. Картофельные блюда дешевле – около 2,5 евро.

"Людей всегда достаточно. Приходят работники соседних офисов, есть немало постоянных клиентов", - сказал работник кафе.